Hannovers CDU wählt am Dienstag, 20. Juni, einen neuen Vorstand. Der bisherige Vorsitzende, Maximilian Oppelt, hat jetzt mit Diana Rieck-Vogt überraschend eine Gegenkandidatin bekommen.

Hannover. Wahlen von Parteivorständen sind meist wenig spannend. Weit im Voraus werden Gespräche geführt und geeignete Kandidaten ausgeguckt. Oder die bestehende Führungsriege signalisiert, dass sie weitermachen wolle. Die Abstimmung selbst ist dann oft nur noch ein formaler Akt. Nicht so beim CDU-Kreisverband Hannover-Stadt. Der langjährige Chef Maximilian Oppelt muss sich am kommenden Dienstag, 20. Juni, einer Kampfkandidatur stellen. Überraschend hat Diana Rieck-Vogt, bisher Stellvertreterin Oppelts im Parteivorstand, ihren Hut in den Ring geworfen.