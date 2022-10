﻿Unlautere Tricks in Hannovers Corona-Impfteams: Wie sich Ärzte an lukrativen Einsätze bereichern

Hannover. Die Region ist jetzt offiziell Ärzten auf der Spur, die mit lukrativen Impfteam-Schichten handeln. In der vergangenen Woche hat sie per Rundmail Mediziner dazu aufgefordert, solche Angebote - Impfdienst-Abtritt gegen Provision - nicht wahrzunehmen. Die Rede ist bislang von einem Einzelfall – unter den Ärztinnen und Ärzten, die sich regelmäßig mobil auf Impftour begeben, ist das Prozedere allerdings eher die Regel als die Ausnahme.

Hunderte Ärzte wollen impfen

„Es ist schon verwunderlich, dass plötzlich immer dieselben Kollegen bestimmte Schichten bekommen“, sagt eine Gynäkologin, die für die Region im Impfeinsatz ist. Manchmal seien auch Ehepaare immer an einem Standort eingeteilt – viele schafften es auf der anderen Seite überhaupt nicht auf die Liste der begehrten Schichten. Einmal pro Woche schickt die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) eine aktualisierte Liste mit einsatzwilligen Medizinern an das Land Niedersachsen. „Dort erfolgt dann die Einteilung über die regionalen Gesundheitsämter“, sagt KVN-Sprecher Detlef Haffke. Derzeit stehen auf der Liste in der Region rund 650 interessierte Impfärzte, die Ärztekammer erfasst zusätzlich noch Klinikärzte und Ruheständler, die mobil impfen wollen.

Eigentlich soll mittlerweile jeder Mediziner nur noch eine Schicht pro Woche bekommen – demnach würden rund 200 Ärzte benötigt; mehr als 400 gehen regelmäßig leer aus. „Alles Theorie“, meint ein Internist, der sich wöchentlich für Schichten bewirbt – oft vergebens. „Es tauchen schon immer dieselben Namen in den Portalen auf, manchmal sogar in Doppelschicht – und dass es eine interne Tauschbörse gibt, ist hinlänglich bekannt - allen.“ Hier würden nicht nur die Schichten aus Krankheits- oder Urlaubsgründen getauscht. „Da werden auch lukrative Dienste abgetreten – für einen sogenannten Vermittlungsobolus.“

Blockieren Bots die Zeitfenster?

Auf direktem Wege ganz offiziell montags eine Schicht zu ergattern, sei inzwischen so gut wie unmöglich, so der Mediziner. „Manche dürfen sich schon Sonntagabend eintragen, weil sie zur sogenannten Prio 1 gehören – mit überdurchschnittlichem Einsatz in den Impfzentren. Andere Schichten indes könnten nach Freigabe des Portals gar nicht angeklickt werden – „da blockieren irgendwelche Bots die Zeiten.“

Das Vorgehen empört viele – nicht nur die (Impf)Ärzte. „Die Menschen denken ja ohnehin, dass wir Ärzte uns die Taschen vollstecken“, meint der Internist. Was bei 130 Euro Stundenlohn ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen sei – in Berlin etwa gibt es 120 Euro, in NRW sogar 150 Euro pro Stunde. „Aber solange das gerecht und legal abläuft, ist es auch nachvollziehbar, dass diese Dienste begehrt sind.“ Allerdings kritisieren die Impfärzte auch mangelnde Flexibilität bei Einsatzzeiten, - orten und -teams. „Wenn nur eine Handvoll Leute an einem Tag an einen abgelegenen Ort kommt, könnte man sich beim nächsten Mal zentraler aufstellen.“ Und vielleicht Zeiten und Teamstärke reduzieren.

Zum Jahresende läuft der Vertrag für mobile Impfteams aus

Als die mobilen Impfteams vor rund zwei Jahren von der Region Hannover auf Tour geschickt wurden, war Niedersachsen eines der wenigen Bundesländer, in denen die örtlichen Gesundheitsämter und nicht die Krankenversicherungen die Einsätze koordinieren. „Wir haben unsere Mitglieder damals dazu aufgerufen, sich für den Einsatz zu melden und dann einen Vertrag mit dem Land über die Bezahlung geschlossen“, erläutert Haffke. Zunächst habe der Stundenlohn mit 150 Euro sogar noch höher gelegen.

Zu Beginn der Impfteam-Einsätze habe es noch häufiger Beschwerde gegeben, dass immer die gleichen Kollegen zum Zuge kommen, „aber bei der Einteilung ist die KVN raus“. Zudem, so Haffke, plädiere die KVN bereits seit einiger Zeit dafür, die mobilen Impfteams herunterzufahren und die Schutzimpfungen den niedergelassenen Ärzten zu überlassen. „Das sind schließlich Steuergelder“. Ende des Jahres soll die Arbeit der Impfteams eingestellt werden.

Viele Impfärzte sind nicht nur sauer, weil sie keine begehrte Schicht ergattern, sondern vor allem, dass manche Kollegen zusätzlich zu der guten Vergütung auch noch mauscheln. „Das wirft ein schlechtes Licht auf uns alle und auf die Wichtigkeit der Corona-Impfungen“, sagt ein Radiologe im Ruhestand. Schwarze Schafe gebe es immer und überall. „Aber hier sieht es nach einer ganzen Herde aus. Und die wird nicht gestoppt.“