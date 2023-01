﻿Dieses Doppelwohnhaus an der Charlottenstraße zeigt die Lindener Geschichte

Aus einer Zeit, in der Linden noch eigenständig war und immer weiter wuchs, stammt das Wohngebäude an der Charlottenstraße 23/25. Damit ist das Doppelhaus im „kleinstädtischen Format“ für die Denkmalschützer ein Stück Zeitgeschichte.

Linden-Süd. Obwohl es die bunt bemalten Fassaden und einige Sanierungen eher verstecken, befindet sich an der Charlottenstraße ein Denkmal aus einem anderen Jahrhundert. Dieses Doppelwohnhaus mit den Hausnummern 23 und 25 ist nach der Denkmaltopographie ein Beispiel für die in Linden-Süd typische Bebauung. So zeigen diese Wohnhäuser „kleinstädtisches Format“, von denen die heute noch verbliebenen Reste „die bescheidenen und zögernden Anfänge der Lindener Aufsiedlung“ dokumentieren.