﻿Relikte des einstigen Dorfs Limmer: Das frühere Leibzuchthaus am Twedenweg

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Vor 200 Jahren als Leibzuchthaus errichtet: Das denkmalgeschützte Wohnwirtschaftsgebäude des ehemaligen Halbmeierhofs Nr. 3 am Twedenweg 7 in Limmer.

Vor gut 200 Jahren wurde das Leibzuchthaus am Twedenweg 7 erbaut – es gehört zu den noch erhaltenen Gebäuden des ehemaligen Dorfes Limmer. Das heutige Denkmal ist zugleich die letzte Erinnerung an eine einstige Hofstelle. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

