﻿Neu und doch alt: Der Friedhof Badenstedt und sein besonderes Denkmal

Obwohl es schon mehr als hundert Jahre alt ist, heißt das Denkmal noch immer Stadtteilfriedhof Badenstedt neu. Doch bereits seit Jahrzehnten eignet sich der Standort am westlichen Stadtrand nicht als Begräbnisstätte. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

Hannover. Er ist der jüngere der beiden denkmalgeschützten Stadtteilfriedhöfe in Badenstedt, der allerdings auch schon über 100 Jahre alt ist. Dennoch trägt er den Zusatz „neu“, um sich von seinem Vorgänger an der Eichenfeldstraße zu unterscheiden. Dieser Stadtteilfriedhof Badenstedt neu an der Adresese Im Born 19 steht bereits seit Jahrzehnten unter Denkmalschutz – erst vor gut 20 Jahren kam ein Teil der dortigen Kapelle hinzu.

Dort ist seit dem Jahr 2001 das Wandrelief über dem Eingang, welches die Engel des Jüngsten Gerichts zeigt, mit seiner geschichtlichen und künstlerischen Bedeutung denkmalgeschützt. Das Werk an der Friedhofskapelle ist mit „JK“ signiert, was nach dem Landesamt für Denkmalpflege für den Bildhauer Jürgen Klein stehen könnte. Klein lebte von 1904 bis 1978, wirkte ab 1930 als freischaffender Künstler und schuf Mitte des 20. Jahrhundert mehrere Werke in Hannover und Umgebung.

Neuer Badenstedter Friedhof vom Anfang des 20. Jahrhunderts – und eigentlich ungeeignet

Wann genau der neue Badenstedter Friedhof errichtet wurde, ist nicht ganz klar: Während das Stadtlexikon Hannover das Jahr 1909 angibt, gehen die Denkmalschützer von 1912 aus. So oder so sind es weniger als 50 Jahre Unterschied zum Vorgänger, der im Jahr 1877 fertiggestellt und bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu klein wurde.

Zudem wurde der Stadtteilfriedhof Badenstedt bereits zweimal erweitert. Doch auch bei der Größe finden sich unterschiedliche Angaben, von 3,3 Hektar laut der Stadt Hannover bis zu 4,7 Hektar nach dem Stadtlexikon Hannover. Insgesamt gibt es auf dem Friedhof gut 3000 Grabstätten.

Allerdings gibt es bei dem Denkmal auch ein Problem: Der Boden eignet sich nicht für Sargbegräbnisse, da mehr als 40 Jahre später immer noch Überreste von Särgen und Leichenteilen gefunden wurden. So wurden Erdbestattungen 1983 erst eingestellt, dann 1991 wieder erlaubt – und bis heute gibt es immer wieder Diskussionen um den neuen Stadtteilfriedhof Badenstedt.

Von Robin Beck