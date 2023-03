﻿Ricklinger Zeitreise: Die Bauernhäuser Klusmannstraße schaffen Dorfcharakter

Aufgereiht und im Hintergrund zu sehen: Die denkmalgeschützten Wohnhäuser an der Klusmannstraße in Ricklingen versetzen den Betrachter in der Zeit zurück (vorne das Gebäude mit der Hausnummer 27).

Viele der Gebäude an der Klusmannstraße in Hannover-Ricklingen entstanden bereits im 19. Jahrhundert – heute sind sie teilweise restauriert, versprühen aber immer noch einen dörflichen Charme. Und auch der Namensgeber der Straße wohnte früher hier. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

