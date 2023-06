﻿Erinnerungen an Ricklingens alten Ortskern: Das sind die Bauernhäuser an der Stammstraße

Kostenfrei bis 15:00 Uhr lesen

Blick hinter die Kulissen

Sie ist ein wahres Multitalent: Svenja Dunkel (45) organisiert bei Liveshows so ziemlich alles, was mit Frequenzen zu tun hat. In Hannover betreut sie die Tour von Helene Fischer (38), arbeitete eng mit der Künstlerin zusammen. Wir haben sie kurz vor einem der Konzerte in der ZAG-Arena getroffen.