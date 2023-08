﻿Neben dem Kloster Marienwerder: Das macht die Gartenhofsiedlung besonders

Marienwerder. Rund einen Quadratkilometer groß ist die Siedlung am nordwestlichen Stadtrand von Hannover – sie entstand vor knapp 60 Jahren auf einem ehemaligen Ackerland hinter dem Klosterforst in Marienwerder. Seit 1999 stehen die Wohnhäuser und Garagenzeilen dieser Gartenhofsiedlung nach dem zuständigen Landesamt mit ihrer städtebaulichen und „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes für Bau- und Kunstgeschichte“ unter Denkmalschutz.

Gartenhofsiedlung besteht aus „fortschrittlichen“ Flachdachbauten

Nach den Denkmalschützern entstanden die Gebäude am Quantelholz und Westermannweg zwischen 1963 und 1967 als Teil einer einheitlich gestalteten Siedlung. Bei den Häusern handelt es sich um ein- oder zweigeschossige, rote Ziegelbauten mit einem weißen Gesimsband. Dazu werden die Denkmale von einem damals als fortschrittlich empfundenen Flachdach abgeschlossen.

Leicht aus der Reihe fallen die Wohnhäuser am Westermannweg 39 A-C sowie dem Augustinerweg 20: Hier finden sich zweigeschossige, weiß geschlämmte Ziegelbauten, bei denen das Obergeschoss verbrettert sei, so das Landesamt für Denkmalpflege in ihren Unterlagen.

Erst mehrere Jahre nach der Fertigstellung der Gartenhofsiedlung waren alle Häuser bewohnt. So zogen viele Stadtbedienstete, Künstler und Wissenschaftler in die Reihenhaussiedlung in Marienwerder ein; bekannte, dort wohnhafte Persönlichkeiten waren der einstige Oberstadtdirektor Martin Neuffer sowie Bildhauer Siegfried Zimmermann, der die Ausstattung der denkmalgeschützten St. Martin-Kirche in Anderten schuf.

