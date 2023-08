﻿Relikte früherer Zeiten: Die Bedeutung der Denkmale an der Ricklinger Straße 76-84

Linden-Süd. Bereits vor knapp 150 Jahren wurden die Wohnhäuser an der Ricklinger Straße 76 bis 84, einer alten Landstraße von Linden nach Ricklingen, erbaut. In ihrer Gestaltung sind die Gebäude aber weder besonders auffällig noch einzigartig – aber für die Denkmalschützer genau deshalb schützenswert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die nahegelegene Erlöserkirche in Linden-Süd.

Denkmale an Ricklinger Straße 76-84 aus dem 19. Jahrhundert

Denn als das Gotteshaus Ende des 19. Jahrhunderts erbaut wurde, hob sich laut Denkmaltopographie „der Komplex aus der zweigeschossigen Bebauung der gegenüberliegenden Straßenseite heraus“. Damit schuf man ein Bedeutungsgefälle zwischen Sakral- und Wohnbauten, welches von den verbliebenen Häusern noch beispielhaft bewahrt werde, so die Denkmalschützer.

So handelt es sich bei den Denkmalen an der Ricklinger Straße 76-84 durchgehend um traufständige Ziegelbauten. Alle Wohnhäuser haben ein ausgebautes Satteldach über mittigem Zwerchhaus sowie sparsame Ziegelgliederungen an Traufgesims und Fenstereinfassungen. Dazu sind die Gebäude nach dem Landesamt für Denkmalpflege allesamt seitlich erschlossen und Fenster bereits erneuert.

Während fast alle Häuser aus dem Jahr 1881 stammen, wurde der Bau an der Hausnummer 84 bereits 1875 errichtet. Weitere Besonderheit an dem Gebäude ist ein „übergiebelter geringfügig vorgezogener Mittelrisalit“, so die Denkmalschützer. Heute befänden sich die Denkmale in Linden-Süd neben maßstäblich angepassten Sanierungsneubauten.

