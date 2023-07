﻿In dieser „göttlichen“ Villa wohnte der Direktor der „Döhrener Wolle“

Vertauschte Leichen

Der gewaltsame Tod seines Vaters (71) könnte einen Mann (38) aus Hannover dauerhaft in die Psychiatrie bringen. Hasan S. hatte den 71-Jährigen im Streit in einer Wohnung in der Calenberger Neustadt so schwer verletzt, dass er starb. Schlagzeilen machte der Fall, weil die Leiche des Muslims später in der MHH vertauscht und aus Versehen eingeäschert wurde.