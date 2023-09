﻿Das macht die Wohnhäuser an der Südstädter Roseggerstraße in Hannover zu Denkmalen

Südstadt. Im Jahr 1928 wurde die Roseggerstraße gebaut und nach dem österreichischen Dichter Peter Rosegger benannt. Die Gebäude entlang der Straße entstanden aber erst etwas später. Unter Denkmalschutz stehen bereits seit mehreren Jahrzehnten alle Wohnhäuser zusammen mit ihren Vorgärten; gemeinsam gehören sie zur Denkmalgruppe rund um den Bertha-von-Suttner-Platz.

Denkmale an Südstädter Roseggerstraße durchgehend viergeschossige Klinkerbauten

Bei den einzelnen Häusern handelt es sich nach den Unterlagen des Landesamts für Denkmalpflege je um einen „Teil einer geschlossenen Blockrandbebauung“. Die Gebäude sind dabei viergeschossige Klinkerbauten, die von einem Satteldach – welches an der Hausnummer 1 zudem abgewalmt ist – abgeschlossen werden.

Erbaut wurden die Wohnhäuser nach der Denkmaltopografie wie der restliche, südliche Abschnitt der Stresemannallee bis zum Altenbekener Damm Anfang der 1930er-Jahre. Dabei seien die Fassaden alle sehr einfach gestaltet worden, davor befinden sich jeweils die ebenfalls denkmalgeschützten Vorgärten.

Während die Fenster bis auf wenige Ausnahmen (an der Nummer 4, 6 und 11) erneuert wurden, sind viele Haustüren der Denkmale an der Roseggerstraße noch original erhalten, so an der Hausnummer 2, 7 und 13; ansonsten wurden sie durch Holz- oder Leichtmetalltüren ersetzt. Eine weitere Besonderheit für die Denkmalschützer befindet sich mit einem platzartig erweiterten Straßenraum am südlichen Ende der Straße.

