﻿Mit Straßenpflaster: Das sind die Denkmale an der Roßkampstraße in Waldheim

Serie „Denkmale in Hannover“

In einer Mischung aus neoklassizistischen Formen und Jugendstil-Nachklängen sind die denkmalgeschützten Wohnhäuser in Waldheim gestaltet. Doch nicht nur sie stehen an der Roßkampstraße unter Denkmalschutz, sondern auch die Straße selbst. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket