﻿Hingucker mit Charakter: So erzählen Wohnhäuser an der Falkenstraße in Linden Baugeschichte

Obwohl sie sich optisch stark unterscheiden, grenzen die beiden historischen Wohngebäude an der Falkenstraße in Hannover-Linden direkt aneinander. Während eines dem Stil der Hannoverschen Bauschule folgt, hebt sich das andere durch klassizistische Formen hervor, die Denkmalschützer sogar als „protzig“ bewerten. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Benachbarte Denkmale: Das rötliche Wohnhaus an der Falkenstraße 21 und 21 A mit seinen gotisierenden Formen (rechts) grenzt an das hellere, klassizistisch anmutende Gebäude mit der Nummer 23 (links).

Linden-Mitte. Viele der einst sehr sehenswerten Gebäude an der Falkenstraße in Linden-Mitte wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört – und später in deutlich einfacherer Form wieder aufgebaut. Es gibt aber noch immer Häuser, deren historischer Charakter erhalten geblieben ist. Dazu gehören die Häuser an der Falkenstraße 21 und 21 A sowie der benachbarte Bau mit der Hausnummer 23.

Klassizistischer Wohnbau an der Falkenstraße 23

Das zweigeschossige, traufständige Wohnhaus an der Falkenstraße 23 entstand bereits um 1885. An einer Seite befindet sich eine Durchfahrt mit einer rückwärtigen Erschließung. Vorn prägt eine Putzfassade in aufwendiger klassizistischer Gestaltung das Gebäude – laut Denkmalpflegern ist diese „für Lindener Verhältnisse protzig“.

Das direkt angrenzende Doppelhausensemble an der Falkenstraße 21 und 21 A bewerten die Experten als „großstädtische Mietswohnhäuser mit Ladenlokalen“, die sich eine gemeinsame Durchfahrt teilen.

Gotisierende Formen der Hannoverschen Bauschule

Errichtet wurde das fünfgeschossige Wohn- und Geschäftsgebäude im Jahr 1898 nach den Plänen des Lindener Architekten Alfred Sasse. Wegen der roten Ziegel, der gotisierenden Formen und der Fassadenaufteilung ordnen die Denkmalschützer es als einen späten Ableger der Hannoverschen Bauschule ein.

Von Robin Beck