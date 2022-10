﻿Alles nur Fassade? Zwei Denkmale mit Historie am Aegidientorplatz

Vor mehr als hundert Jahren wurde das einstige Hansa-Haus am Aegidientorplatz errichtet. Seit knapp 15 Jahren steht auch ein weiteres Gebäude am „Aegi“ unter Denkmalschutz – zumindest das, was davon noch übrig ist. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket