﻿Rückseite mit, Keller ohne Denkmalwert: Widersprüche an 150 Jahre alten Wohnhäusern der Prinzenstraße

Mitte. Vor mehr als 150 Jahren wurden die beiden Gebäude an der Prinzenstraße 4 und 6 in der Innenstadt erbaut. Auch heute wirken die Denkmale trotz einiger unterschiedlicher Details noch einheitlich. Unter Denkmalschutz stehen die Bauten schon seit mehreren Jahrzehnten aufgrund ihrer städtebaulichen und „geschichtlichen Bedeutung aufgrund des Zeugnis- und Schauwertes durch beispielhafte Ausprägung eines Stils und/oder Gebäudetypus“, so das zuständige Landesamt.

Denkmale an Prinzenstraße 4/6 entstanden Mitte des 19. Jahrhunderts

Geschaffen wurden beide Häuser vom Architekten Hägemann – das Gebäude an der Hausnummer 4 nach der Denkmaltopographie bereits im Jahr 1859, das an der Nummer 6 erst neun Jahre später. Auffällig und jeweils gleich sind die verwendeten Sandsteinquader und der „Hannoversche Rundbogenstil“.

Die Unterschiede zeigen sich im Detail: So ist das ehemalige Wohnhaus an der Prinzenstraße 4 ein zweigeschossiger Bau auf hohem Sockel unter Satteldach mit mittigem Zwerchhaus. Das Gebäude an der Hausnummer 6 umfasst hingegen drei Geschosse und hat eine zurückspringende, bauzeitliche Freitreppe sowie einen erhöhten Freisitz mit schmiedeeisernem Geländer.

Dazu sind viele originale Teile im Innern der Denkmale erhalten. Das Haus mit der Nummer 4 wurde zudem zwischen 1990 und 1995 als „Amerika-Haus“ zum Kulturaustausch mit den USA genutzt. Kurios: Auch die Rückseite hat einen Denkmalwert – nicht jedoch die Keller der beiden Gebäude an der Prinzenstraße 4 und 6.

