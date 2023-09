﻿Diese Besonderheiten haben die Wohnhäuser am Lindener Lichtenbergplatz

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Kleiner Werbestar mit Denkmalen im Stilmix aus Barock und Renaissance: Der Lichtenbergplatz mit seinen prachtvollen Wohngebäuden in Linden.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Lichtenbergplatz in der damals eigenständigen Stadt Linden unter anderem Namen erbaut. Gedacht war er nicht für dortige Arbeiter, sondern er sollte mit seinen verzierten Putzbauten gut betuchte Hannoveraner anlocken. Die Geschichte und Details der Gebäude erfahren Sie in einer weiteren Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

