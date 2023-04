﻿St.-Johannis-Kapelle in Bemerode wurde im Stil der Hannoverschen Schule erbaut

Vor rund 150 Jahren wurde die Bemeroder St.-Johannis-Kapelle am Kapellenplatz 1 errichtet. Heute steht sie zusammen mit der benachbarten Gedenkstätte unter Denkmalschutz – und war nicht der erste Kirchenbau an dieser Stelle. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.

Denkmal vor Denkmal: Die Gedenkstätte vor der St.-Johannis-Kapelle am Kapellenplatz 1 in Bemerode.

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Bemerode. Während eine Kapelle früher häufig den Ortsmittelpunkt bestimmte, ist dies beim Denkmal am Kapellenplatz 1 in Bemerode nicht so. Stattdessen liegt die St.-Johannis-Kapelle etwas dezentraler und bildet zusammen mit einer ehemaligen Schule einen kleinen Platzbereich. Auf diesem findet sich wiederum eine ebenfalls denkmalgeschützte Gedenkstätte – die Kapelle steht mit ihrer geschichtlichen, städtebaulichen und künstlerischen Bedeutung unter Denkmalschutz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

St.-Johannis-Kapelle 1867 auf historischem Grund erbaut

Erbaut wurde die zur St.-Johannis-Gemeinde gehörende Kapelle in den Jahren 1866/1867 vom Architekten Wilhelm Lüer. An derselben Stelle befand sich bis 1825 eine Fachwerkkapelle aus den Anfängen des 14. Jahrhunderts. Das heutige Denkmal ist ein dreijochiger, neogotischer Ziegelbau im Stile der Hannoverschen Schule. Außen besticht die Kapelle durch eine „sehr aufwendige Fassadengliederung durch Strebepfeile und Ziegelziersetzungen“, so die Denkmalschützer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dazu werde der kleine Saalbau, bedingt aufgrund geringer finanzieller Mittel, durch einen aufgesetzten Dachreiterturm zur Westseite hin betont. Der Eingang mit Vorhalle befindet sich bei dem ostwest-gerichteten Bau auf der Nordseite. Im Inneren ist die historische Ausstattung des Vorgängers in Teilen erhalten, darunter die Glocke aus dem Jahr 1697. Zwischen 2005 und 2016 wurde die Bemeroder Kapelle zudem restauriert und saniert.

Lesen Sie auch

Sandsteindenkmal vor der Backsteinkapelle in Bemerode

Zwischen der St.-Johannis-Kapelle und dem Pfarrhaus steht auf der Grünfläche des Platzes ein weiteres Denkmal: Dort befindet sich eine Gedenkstätte für die Bemeroder Gefallenen der beiden Weltkriege. Das Kriegerdenkmal beschreibt das Landesamt für Denkmalpflege als „blockhaftes Monument aus Sandstein mit einer aufgesetzten Sandbekrönung und eingestellten Tafeln für die Gefallenen“.