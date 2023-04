﻿Das alles steht am größten Friedhof Hannovers unter Denkmalschutz

Vor fast genau hundert Jahren wurde er als größter Friedhof Hannovers angelegt, heute steht der Stadtfriedhof Seelhorst mit vielen seiner Bauwerke unter Denkmalschutz – darunter auch die ungewöhnliche Kombination von Kapelle und Krematorium. Eine weitere Folge der Serie „Denkmale in Hannover“.

Serie „Denkmale in Hannover“

Seelhorst. Damals wie heute ist der Stadtfriedhof Seelhorst mit mehr als 60 Hektar die flächenmäßig größte Begräbnisstätte der Stadt Hannover. Um das Jahr 1920 wurde er als dritter Stadtfriedhof nach Engesohde und Stöcken angelegt.

Seit nun mehreren Jahrzehnten steht die letzte Ruhestätte an der Garkenburgstraße und dem Hohen Weg – mitsamt zahlreichen Grabmalen, dem Krematorium, der Friedhofskapelle mit Vorplatz sowie den beiden Wohnhäusern am alten Eingang unter Denkmalschutz – lediglich die Friedhofsallee kam erst 1992 zur Denkmalgruppe hinzu.

Gebäude auf dem Seelhorster Friedhof aus dem Jahr 1924

Angelegt wurde der Stadtfriedhof Seelhorst nach Plänen von Hermann Kube. Der symmetrisch gestaltete Parkfriedhof bekam dazu Gebäude von Architekt Konrad Wittmann, die im Jahr 1924 fertiggestellt wurden. Dazu zählt vor allem die um einen Wirtschaftshof gruppierte Vierflügelanlage im Zentrum der Begräbnisstätte. In den Backsteinbauten befinden sich sowohl das Krematorium als auch zwei Kapellen.

Allerdings bestimmen die große sowie kleine Kapelle die Vorderfront, im Keller- und Erdgeschoss liegen etwas zurückgelegen die Leichenzellen und Verbrennungsöfen. Für die Denkmalschützer „architektonisch am stärksten beeindruckend“ ist der „mächtige Kubus der großen Kapelle“. Von dem ebenfalls denkmalgeschützten Vorplatz führt eine breite Freitreppe zur Backsteinkapelle und auf die drei kupfernen Tore zu.

Alter Haupteingang bis 1963 genutzt

Weiterer Teil der Denkmalgruppe an der Seelhorster Friedhofsanlage ist der bis 1963 einzige Haupteingang am Hohen Weg 15, an dem sich auch Wohnhäuser befinden. Dazu führt die mit doppelt gereihten Linden gesäumte Friedhofsallee auf den einstigen Eingangsbereich mitsamt halbrundem Vorplatz hin. Seit dem Jahr 2007 gibt es auf dem 35.000 Grabstätten fassenden Stadtfriedhof Seelhorst zudem ein Friedhofsmuseum.