﻿Direkt am 96-Stadion in Hannover steht das größte Feinmosaik Deutschlands

Wiedersehen nach 50 Jahren: Ehemalige Realschüler schwelgen an der KGS Sehnde in Erinnerungen

Wiedersehen nach 50 Jahren: Die Realschulabschlussklasse 10a von 1972 hat sich jetzt noch einmal in ihrem alten Klassenraum in der heutigen Kooperativen Gesamtschule in Sehnde getroffen. Natürlich wurden dabei viele Erinnerungen wach – zum Beispiel an den letzten Schultag, an dem Eier und Tomaten flogen.