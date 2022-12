﻿Hannovers DJ Else Klang (†55) stirbt nach Herzinfarkt

Die Nachricht verbreitete sich im Nu: DJ Else Klang (†55) lebt nicht mehr. Der beliebte DJ aus Hannover hat in der Nacht zum 14. Dezember zu Hause einen Herzinfarkt erlitten. Die Anteilnahme ist groß, Freunde und Fans des Pioniers elektronischer Musik trauern.

Hannover. Nicht nur die Musikszene trauert: Oliver Schleich alias DJ Else Klang ist tot. Er starb in der Nacht zum 14. Dezember infolge eines Herzinfarkts. Der DJ mit maximalem Faible für elektronische Klänge wurde 55 Jahre alt, starb kurz vor seinem Geburtstag. Die Anteilnahme in der Stadt ist groß.

„Er war ein unglaublich sanftmütiger, höflicher Mensch“, erzählt Oliver Bensmann (50) alias DJ Revil O, der Else Klang seit mehr als 30 Jahren kennt. Damals haben sie im legendären Club Weltspiele Musik gemacht, später in der Hanomag. Seiner Linie ist Else Klang immer treu geblieben, „für Kommerz war er nie zu haben“. Das attestiert auch Wolf Kolster (54): „Er war einer der Pioniere, der elektronischen Underground immer hochgehalten hat. Ein absoluter Nerd, der Vinyl-Liebhaber war und sich nie hat beirren lassen.“

Musik spielte eine große Rolle in Klangs Leben: Er war beim Jazzfestival am Trammplatz unterwegs, hatte bei Radio Flora als Elias Schleich jeden 2. Freitag im Montag nachts eine anderthalbstündige Sendung. Danach schaute er gern im "Monkeys" von Ferry Ghods (54) am Raschplatz vorbei. Gerade vor ein paar Wochen wieder. "Ich kenne seine Musik, er hat für den elektronischen Bereich einen sehr guten Geschmack."

War in der Stadt unheimlich beliebt: DJ Else Klang, der eigentlich Oliver Schleich heißt. © Quelle: Facebook/Else Klang

Weggefährten trauern um beliebten DJ

Auch bei Facebook tauschen sich viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter aus: „Danke für all die geilen Vibes. Du hast mir so manches Grinsen ins Gesicht gezaubert“, schreibt ein Nutzer. „Nie wieder Klänge von Else? Ich weiß jetzt schon, ich werde dich sehr vermissen. Da wo du bist, möge der Groove mit dir sein!“, ergänzt ein weiterer. „Enrico Leone“-Gastronom und DJ Oliver Hörstmann (48) kommentiert: „Viele böse geile Abende in meiner Jugend hast du mir bereitet! Wir werden dich sehr vermissen!“

Klang hat in den vergangenen Jahren seinen Lebensstil radikal verändert: Er nahm viel an Gewicht ab, trieb Sport, Drogen spielten keine Rolle in seinem Leben, Alkohol trank er in Maßen, war glücklich mit seiner Lebensgefährtin, mit der er vor allem die Reisen nach Griechenland liebte. Diese Art zweiter Chance im Leben sollte nicht lange währen. Leider.