Hannovers Ehrenamtspreis: Leserinnen und Leser der HAZ stimmen über den „Leinestern ab“

Hannover. Ehrenamtliches Engagement soll sich lohnen: Das Freiwilligenzentrum Hannover, die Stiftung Sparda-Bank Hannover und die HAZ-Redaktion vergeben daher erneut den „Leinestern“. Mit dem Preis werden alle zwei Jahre besonders engagierte Menschen aus Projekten gemeinnütziger Organisationen geehrt. Zudem konnten sich Freiwillige auch selbst vorschlagen. Eine Jury hat nun in drei Kategorien die Nominierten ausgewählt. Nun können HAZ-Leser und -Leserinnen über eine Onlineabstimmung ihre Favoriten wählen.

Dazu nutzen Sie einfach die Eingabemaske und stimmen Sie für Ihren Favoriten. Die Abstimmung läuft bis zum 30. Juli 2023 auf der Internetseite aktion.haz.de/umfrage/leinesternauswahl Die Schirmherrschaft für die achte Ausgabe der Auszeichnung hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) übernommen. Am 21. September werden die Ehrenamtspreise bei einer Gala übergeben.

Hier können Sie abstimmen

Kategorie Soziales

Hilft Familien im ersten Lebensjahr ihrer Babys: Imme Sierk-Krüger engagiert sich beim Verein wellcome. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Konkrete Hilfe für Babys im ersten Lebensjahr

Das erste Lebensjahr für Babys sind nicht nur für die Babys selbst herausfordernd. Oft kämpfen die Eltern um jede Minute Schlaf und mit Problemen im Alltag. Die Initiative wellcome bietet daher ehrenamtlich praktische Hilfe an. So kommt zum Beispiel Imme Sierk-Krüger ein- bis zweimal in der Woche für ein bis zwei Stunden bei den Familien vorbei und wacht über den Schlaf des Babys oder geht mit ihnen spazieren, kümmert sich um Geschwister oder begleitet Kinder zum Arzt. Sierk-Krüger ist seit 2011 beim Projekt dabei und begleitet die Babys für jeweils ein Jahr. „Ich bin über das Freiwilligenzentrum zu einer kurdischen Familie gekommen und habe seitdem etwa 20 Kinder betreut“, sagt Krüger. „Die Dankbarkeit der Eltern und Familien geben mir viel. Die Einsätze machen mir Spaß und bereichern mein Leben.“ Da stören die etlichen zurückgelegten Kilometer mit den Kinderwagen nicht. Nach einem Jahr sind die meisten Familien wieder gefestigt. „Der Abschied ist oft emotional, aber ich weiß, dass auch andere Familien Hilfe brauchen“, sagt Sierk-Krüger – und freut sich trotzdem, wenn der Kontakt zu den Familien noch über Jahre hält.

Vermittelt Kindern Sicherheit im Wasser: Joachim Wehrmann vom Verein Business for Kids. © Quelle: HAZ

Engagierte Unternehmer kümmern sich um Schwimmkurse

Der Verein Business for Kids hilft Kindern und Jugendlichen in Hannover schon seit 2009 mit Spenden, Sachmitteln und Zeit. Unternehmer und Unternehmerinnen nutzen ihre Netzwerke, um Projekte zu finanzieren und möglich zu machen. Der Gründer des Vereins ist Joachim Wehrmann, der vor sechs Jahren noch eine weitere gute Idee hatte: Er wollte, dass möglichst viele Kinder schwimmen lernen. „Beim Schwimmen üben Kinder nicht nur Geschicklichkeit und Ausdauer, es bedeutet auch ein großes Stück an Sicherheit, wenn Kinder in tiefem Wasser ohne Angst schwimmen können“, sagt Wehrmann. Der Verein bietet gezielt Familien Unterstützung, die sich Kurse für 137 Euro nicht leisten können. Die Familien zahlen dann pro Kind lediglich 10 Euro für das Seepferdchen oder das Bronzeabzeichen. Mehr als 1500 Kinder konnten durch den Verein das Schwimmen erlernen. Wehrmann kümmert sich um die Organisation der Aktionen und jedes einzelne Mitglied des Vereins. „Ich mache das sehr gern. Und wenn die Kinderaugen leuchten, haben wir sehr viel erreicht.“

Eine Krafttankstelle: Theresia Urbons engagiert sich für Alzheimer-Betroffene und deren Angehörige. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Aufklärung über Alzheimer hilft Betroffenen konkret

Theresia Urbons hat selbst erlebt, was es bedeutet, wenn ein Mitglied der Familie an Alzheimer erkrankt. Für sie war es ein Grund, sich bei der Alzheimer Gesellschaft Hannover zu engagieren. Seit 2001 ist sie im Vorstand aktiv, hält Vorträge, leitet unentgeltlich Gruppen wie den Angehörigen-Gesprächskreis an und hilft Ratsuchenden jeweils montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr telefonisch. „Durch bessere Aufklärung erhöht sich die Akzeptanz für Menschen mit Demenzerkrankung“, sagt Urbons. „Durch unsere Arbeit verzögert sich im besten Fall für Betroffene der Eintritt in die Pflegebedürftigkeit.“ Urbons Team beschreibt ihr Engagement als wesentliche Hilfe für An- und Zugehörige. Sie sei eine Krafttankstelle. Urbons größter Antrieb dabei: „Ich finde es wichtig, sich für Mitmenschen zu engagieren.“ Sie erfahre große Dankbarkeit. „Viele Menschen hätte die schwierigen Phasen ohne die Azheimer Gesellschaft nicht gepackt.“

Kategorie Kunst und Kultur

Irene Schwartz hat vor 40 Jahren Marionetten gebaut und gespielt. Nun unterstützt sie das Theatrio Figuren Theaterhaus. © Quelle: Katrin Kutter

Die Rettung für das Figuren Theaterhaus

Das Theatrio Figuren Theaterhaus am Großen Kolonnenweg 5 stand im Frühjahr 2020 vor dem Aus. Mitarbeiter und Ehrenamtliche fielen wegen Corona aus, die ehemalige Geschäftsführung erkrankte, die neue Leitung sollte erst im August kommen. Zu diesem Zeitraum bewarb sich Irene Schwartz als ehrenamtliche Helferin. Und Hilfe konnte das Kulturhaus gebrauchen. Denn aufgrund der Corona-Pandemie gab es keine Vorführungen. Schwartz arbeitete sich schnell ein und bereitete den Neuanfang mit der späteren Leiterin Evelyna Möllmann de Villalba vor. Die Buchführung wurde überarbeitet, Reparaturen angegangen. Mit 71 Jahren übernahm Schwartz die Begrüßung bei den Vorstellungen, Kasse und Ausschank. Mit Frau Möllmann hat Schwartz das Theaterhaus wieder zu einem funktionierenden Theater entwickelt, das Kinder und Erwachsene glücklich macht. „Das Haus hat eine einmalige Atmosphäre und die hat mich gefangen“, sagt Schwartz. „Ich habe selbst vor 40 Jahren Marionetten gebaut und gespielt und nun die Zeit, mich im Haus einzubringen. Es macht mir große Freude.“

Lebt für Kultur und Begegnung: Elisabeth Steffens vom Mehrgenerationen-Treff in Gehrden (MGT). © Quelle: Heidi Rabenhorst

Ein Ort für Begegnungen, Austausch und Kultur

Der Mehrgenerationen-Treff in Gehrden (MGT) greift die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger auf, die durch die demografisch bedingten Veränderungen des sozialen Lebens entstehen. So lautet das Selbstverständnis. Man möchte in Zeiten der sich auflösenden Familienverbände und Nachbarschaften soziale Gemeinschaft bieten. Menschen unterschiedlichen Alters und Herkünfte kommen zusammen. Seit 2017 hilft dabei Elisabeth Steffens aktiv. Sie kümmert sich ehrenamtlich um die Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation und plant und organisiert Ausstellungen, Vorträge, Konzerte und Workshops. Sie bietet zum Beispiel Senioren-Kurse zu Pedelec an, Jazz-Frühstücke, aber auch Ferienpass-Aktionen. Steffens entwickelt immer wieder neue Ideen, um neue Zielgruppen anzusprechen. „Ich finde es wichtig, unter Menschen zu sein, und denke, dass es mehr kulturelle Angebote in Gehrden braucht. Und es macht mir auch einfach Spaß, solche Veranstaltungen zu organisieren, bei denen sich Menschen begegnen können“, sagt Steffens.

Ein Herz für die Chor-Kultur: Susan Müller kümmert sich um den Kronsberg-Chor. © Quelle: Katrin Kutter

Ein Einsatz für die Chor-Kultur

Den Verein Kronsberg Chöre gibt es seit Mai 1999. In allein drei Kinderchören proben und singen derzeit etwa 45 Kinder und junge Menschen regelmäßig. Seit 2014 ist Susann Müller im Verein als Jugendwartin aktiv und kümmert sich um die Organisation von Proben, Auftritte, Projektförderung und Absprachen mit der Chorleitung. Im vergangenen Jahr sorgte sie für einen gemeinsamen Chorausflug in den Zoo und eine Aufnahme im Tonstudio. Und selbst in der Corona-Krise ermöglichte sie digitale Proben. „Mein Sohn war mal selbst sieben Jahren lang im Kronsberg-Chor aktiv und die Jugendleitung hatte aufgehört“, sagt Müller. Damals war nicht klar, wie es weitergehen soll. „Das fand ich traurig. Also habe ich es einfach probiert.“ Die ehrenamtliche Aufgabe macht Müller großen Spaß. „Es kommt aber auch sehr viel von unseren Mitgliedern an Dankbarkeit zurück.“

Kategorie Umwelt und Bildung

Glücksmomente als Mission: Gundula Brügger engagiert sich für Tiere vor Ort. © Quelle: Joachim Dege

Ein Herz für Tiere

Mindestens 15 Stunden in der Woche widmet sich Gundula Brügger dem Deutschen Tierschutzbund. Im Ortsverein Hannover ist sie Vorsitzende und ist damit ehrenamtlich für 14 Angestellte zuständig. Sie kümmert sich um Veranstaltungen, verhandelt mit Tierärzten, Veterinärämtern und Kommunen, organisiert die gesamte Personalplanung, Verwaltung und Vertretung nach außen. Die Strukturen kommen vor allem dem Team und den Tieren zugute. „Wir machen Menschen glücklich, wenn sie das entlaufene Haustier wieder in die Arme schließen“, sagt Brügger. „Und wir machen Tiere glücklich, wenn wir sie aus schrecklichen Verhältnissen retten, ihnen Liebe und Zuneigung schenken und ein neues Zuhause suchen.“ Diese Glücksmomente sind Brüggers Motivation.

Wirbt für gleichberechtigte Teilhabe: Sascha Rother engagiert sich für den Humanstischen Verband Deutschland. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Engagement für mehr Teilhabe

Der Humanistische Verband Deutschlands setzt sich für die Pflege einer humanistischen ethischen Lebenshaltung als Grundlage gesellschaftlichen Engagements ein. Zudem wirbt der Verband für die gleichberechtigte Teilhabe nicht religiöser und konfessionsfreier Menschen in weltanschaulich-religiösen Gesellschaftsthemen. Für beide Ansätze steht Sascha Rother. So gründete er zum Beispiel 2014 eine Elterngruppe, die sich für ein Angebot des Faches Werte und Normen an niedersächsischen Grundschulen stark machte. Aus dem Engagement heraus entstand 2017 die probeweise Einführung eines entsprechenden Fachunterrichts an 20 Grundschulen in Niedersachsen. Rother beteiligte sich für den Humanistischen Verband an Feierlichkeiten wie dem Fest der Demokratie und dem Entdeckertag und im Haus der Religionen. Seit 2017 engagiert er sich für das Projekt Hannover Stoics, dessen Ziel es ist, die Ideen der stoischen Philosophie als Lebenskunst der Moderne wiederzubeleben. „Ich setze mich gern mit anderen für Menschen für Ideen, von denen ich überzeugt bin. Wenn man nicht selbst anpackt, wird sich nichts verändert.

Austausch statt immer neue Anschaffungen: Die Tauschtreff-Initiatorin Gil Leichtle wirbt für nachhaltigen Konsum. © Quelle: Nancy Heusel

Tauschen statt wegwerfen

Gil Maria Leichtle hat sich schon vielfältig in und für die Stadt Hannover engagiert. Sie war Moderatorin beim h1-Bürgerfernsehen, Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover und Vorsitzende des Vereins Exposeeum – und leistet seit vielen Jahren nebenberuflich immer 15 bis 20 ehrenamtliche Stunden in der Woche. Im Jahr 2020 eröffnete sie den Tauschtreff an der Heinrich-Heine-Straße in der Südstadt. Menschen tauschen dort Dinge, statt neu zu kaufen oder wegzuwerfen. So kommen sie über Klimaschutz, Ressourcen-Schonung und Wertschätzung in den Austausch. Leichtle organisiert Lesungen, Fahrradwerkstätten und Workshops. Seit 2021 ist der gemeinnützige Verein agora Trägerverein des Projektes. Das Projekt finanziert sich über Spenden und Aktivitäten wie Flohmärkte. Er wird fast komplett ehrenamtlich geführt. Leichtle managt es – gemeinsam mit 30 aktiven Ehrenamtlichen. Es gibt Arbeitsgruppen und viele Kooperationen vom Ukrainischen Verein bis zum Kulturbüro Südstadt. „Ja, ich möchte die Welt ein wenig besser machen. Und mir sind Begegnungen wichtig“, sagt Leichtle. „Die haben wir auch in der Corona-Krise mit allen nötigen Abständen bewahrt. Hier kommen Menschen eben zusammen und tauschen sich aus. Sie tun etwas für die Umwelt, den Geldbeutel - und für sich selbst.“

