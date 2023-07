﻿Hannovers erste Plauderbank – Zusammen gegen die Einsamkeit

Kirchrode. Unter dem grünen Blätterdach des Heinemanhofs strahlt die frische rote Farbe. Die bunten Buchstaben auf der Lehne sind etwas schief gemalt – doch das verstärkt den Charme der neuen „Plauderbank“ im Stadtteil Kirchrode nur. Sie steht direkt zwischen der Kita und dem Pflegeheim und soll als neuer Begegnungsort für alle dienen, die Lust zum Plaudern haben.

Es ist ein Projekt gegen die Einsamkeit, ins Leben gerufen durch die Abteilung Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung der Stadt Hannover sowie dem Pflege- und Kompetenzzentrum Demenz und der städtischen Kindertagesstätte im Heinemanhof. Hier darf man sich begegnen, wird eingeladen zum Plaudern, zum Kennenlernen, zum Zusammenleben.

Den Mut haben, Menschen anzusprechen

Andrea Töllner von der Seniorenberatung Hannover und der Quartiersentwicklung ist sichtlich stolz auf die neue Plauderbank. Sie strahlt übers ganze Gesicht, während sie die Gäste – Projektbeteiligte, Bewohnerinnen und Bewohner des Pflegeheims sowie Kinder der Kita – zur Eröffnung der Bank begrüßt. Die Orte, wo man wirklich ins Gespräch komme, kämen abhanden, sagt sie. Es trauten sich immer weniger Menschen, einfach Fremde in der Bahn oder im Park anzusprechen. Und durch Corona sei das Gefühl von Einsamkeit bei vielen, besonders den Älteren, immer häufiger geworden.

Leuchtend rot und einladend: Umgeben von Bäumen und Büschen ist Hannovers erste Plauderbank der perfekte Ort für Unterhaltungen. © Quelle: Rainer Dröse

Die Plauderbank soll nun Abhilfe leisten und gegen diese stetig wachsende Distanz zwischen den Menschen und als gutes Vorbild vorangehen. „Sie ist ein Ort, wo es erlaubt und sogar erwünscht ist, andere anzusprechen“, so Töllner. Wer auf der Bank sitze, signalisiere seinen Mitmenschen, dass er Interesse an einem Gespräch habe.

Gesprächskarten helfen beim Plaudern

Die knallrote Bank lädt buchstäblich zum Plaudern ein: Bei dem generationsübergreifenden Projekt haben die Kinder der anliegenden Kita mit viel Spaß und Liebe den Titel bunt auf die Lehne gemalt. Auch ihr Standort biete sich an, verkündet Tatjana Hattig, ebenfalls von der Quartiersentwicklung. Am Heinemanhof befänden sich mehrere Wohnblocks, eine Bäckerei, ein Friseur, die Kita und das Pflegeheim. Anwohner, Kinder und auch Besucher spazieren hier täglich entlang und nutzen die Bänke unter den grünen Eichenbäumen zum Verschnaufen.

Auch für schüchterne Plaudertaschen: Die Gesprächskarten bieten abwechslungsreiche Fragen und Themen als Vorschläge an. © Quelle: Rainer Dröse

Für schüchterne Plaudertaschen gibt es sogar eine kleine Hilfestellung: An der Bank befestigt sind mehrere Gesprächskarten mit Themenvorschlägen, und über den QR-Code auf dem Schild wird man auf die Website der Quartiersentwicklung geleitet. Die Karten werden auch gleich getestet: So plaudert Andrea Töllner mit Rentner Otmar Schulze direkt drauf los: „Was war ihr schönstes Erlebnis im letzten Jahr?“, fragt sie. Schulze lacht: „Ich habe drei Enkelkinder, ich habe nur schöne Erlebnisse.“ Der stolze Großvater ist begeistert von der Plauderbank. Die Idee sei wirklich klasse: Es fühle sich wieder an wie früher in seiner Heimat auf dem Dorf.

Zwei weitere Plauderbänke folgen

Die Alter(n)sgerechte Quartiersentwicklung wird diesen Sommer noch zwei weitere Plauderbänke in Hannover bereitstellen. Die erste ist für den Trautenauer Hof gleich um die Ecke geplant, wieder in Zusammenarbeit mit dem Pflegeheim Heinemanhof. Die zweite Bank wird in der Südstadt beim Margot-Engelke-Zentrum stehen und dort zu Gesprächen und Begegnungen einladen.

Für die Zukunft werde schon an weiteren Ideen gearbeitet, verkündet Töllner. Für die kalten Herbst- und Wintermonate seien die Bänke an der frischen Luft keine geeigneten Begegungsorte. Daher denke man bei der Quartiersentwicklung jetzt über Alternativen in Innenbereichen nach, vielleicht in Kooperation mit weiteren Pflegeheimen oder Vereinen.

So versucht die Seniorenberatung der Stadt Hannover Schritt für Schritt, Bank für Bank, die Menschen wieder zusammen zu bringen, Nachbarschaften zu fördern und Einsamkeit zu verringern.

Weitere Infos unter www.seniorenberatung-hannover.de.

