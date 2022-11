﻿Hannovers erste Weihnachtsbäume stehen vor dem Leibnizhaus

Vorboten für den Weihnachtsmarkt in Hannover: In der Altstadt wurden die ersten Weihnachtsbäume aufgestellt.

Hannover. Hartes Stück Arbeit: Am Holzmarkt in Hannovers Altstadt wurden am Mittwochvormittag die ersten Weihnachtsbäume aufgestellt. Die bis zu sieben Meter hohen Tannen sind die Vorboten für den Weihnachtsmarkt, der am 21. November beginnt.

Mit Hilfe eines Krans wurden die Bäume vor dem Leibnizhaus montiert, wo sie Teil des Wunschbrunnenwalds sind, der dort aufgebaut wird.

Was nicht passt, wird passend gemacht: Arbeiter bearbeiten den Stamm mit einer Motorsäge. © Quelle: Rainer Dröse

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Altstadt hat bis zum 22. Dezember geöffnet, die Buden und Stände reichen von der Marktkirche bis zum Hohen Ufer.

Im Gegensatz zu 2021, wo noch die 2-G-Regel galt, wird es in diesem Jahr deutlich weniger Beschränkungen geben.

