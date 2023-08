﻿Die kleine Malin schwebt in Hannovers erstem „Baby Spa“

Hannover. Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet die Abkürzung „Spa“ so viel wie „Gesundheit durch Wasser“: Sanus Per Aquam. Und das hat 35 bis 37 Grad in den drei kleinen Floatingwannen in Hannovers ersten „Baby Spa“ in der Königstraße 7. Die kleine Malin ist acht Monate alt und scheint im Wasser zu schweben. Sie lässt sich treiben, sie „floatet“. Gehalten wird sie von einem Ring, der den Babys die freie Bewegung im Becken ermöglicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Bis zu einer halben Stunde können die Babys bei uns floaten“, sagt Andreas Dietz (37), der die Idee zum „Baby Spa“ hatte. „Aber die meisten Babys sind nur zwischen 5 und 15 Minuten in der Wanne. Für die Kleinen ist das wie für uns Erwachsene zwei Stunden Sport.“ Denn die Zeit im Becken kurbele das Herz-Kreislauf-System an, unterstütze die Motorik.

Erst Floaten, dann ein Nickerchen für die Babys

Nach dem Floaten überkommt die kleinen Spabesucher meist der große Hunger. Und auch ein entspanntes Nickerchen ist keine Seltenheit. Mitbringen müssen die Eltern nichts: „Wir haben alles hier. Schwimmwindeln, Handtücher, Massageöl.“ Für die größeren Kinder ab zehn Monate hat Dietz einen passenden Floatingsitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Idee für das Spa kam ihm schon vor zwei Jahren, als seine Frau Lana Lipinski (36) ebenfalls in der Königstraße ihren Salon „La Mel Ästhetik“ eröffnete. Kurz danach kam Tochter Amelie Luiza zur Welt. „Ich wollte nebenberuflich gern etwas machen, womit ich meiner Frau den Rücken stärken und gleichzeitig auf unsere Tochter aufpassen konnte.“ Als zwei Häuser weiter eine Immobilie frei wurde, hat Dietz (im Hauptberuf ist er Maschinenbautechniker) den Umbau selbst übernommen. Und eine Marktlücke geschlossen: „In Großstädten wie Düsseldorf, Köln und München gibt es schon Baby Spas.“

Paradies in Pastell: Lana Lipinski und Andreas Dietz haben das „Baby Spa“ an der Königstraße eröffnet. © Quelle: Ilona Hottmann

Dietz hat einen Wohlfühlort geschaffen: Das Spa strahlt in Pastellfarben, es gibt drei vollausgestattete Wickeltische, gemütliche Sitzecken, die Mütter mit Vorhängen abschirmen können, wenn sie stillen möchten. In einem Store bietet das hannoversche Label Kitzheimat hier auch Kinderkleidung an.

Termine in Hannovers „Baby Spa“ sind aktuell nur nach Vereinbarung möglich. Die Eltern können das Spa exklusiv buchen, dann kostet das Floating 49 Euro. Wenn man als Gruppe kommt und alle drei Wannen belegt, kostet es 29 Euro pro Person. Wer mag, kann noch eine angeleitete Babymassage dazu buchen. Die Griffe und Bewegungen führt Dietz den Eltern an einer Puppe vor, da die Massage die Eltern-Kind-Bindung stärken soll. Meist schlafen die Babys dann direkt dabei ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Großer Spaß: Baby Malin scheint die Zeit in der Wanne zu genießen – der Ring um ihren Kopf gibt ihr Bewegungsfreiheit im Wasser. © Quelle: Ilona Hottmann

Geeignet sei das Floating für alle Babys, erklärt Dietz. Im Wasser seien weder Chlor noch Zusätze. „Das war uns sehr wichtig – weil unsere Tochter unter Hautirritationen litt.“ Für jedes Baby werde die Wanne gereinigt, neues Wasser eingelassen. Die kleine Malin scheint das Floaten jedenfalls zu genießen. Sie juchzt und spielt mit den Bällen, die um sie herum auf der Wasseroberfläche tanzen. Mama Jessi Eichmann (22) macht glücklich, was sie durch die Scheibe der Wanne beobachten kann: „Es ist toll, zu sehen, wie die Kleinen sich im Wasser bewegen. Ganz anders als in der Badewanne.“

Entspannt: Mama Jessi Eichmann mit Baby Malin. © Quelle: Ilona Hottmann

Nach dem Floaten und einem Fläschchen ist Malin auf dem Arm der Mutter eingeschlafen. „Die Babys können sich beim Floaten entspannen, aber auch auspowern“, sagt Dietz, der nach der Geburt seiner Tochter fünf Monate Elternzeit genommen hatte, um sich um Amelie Luzia zu kümmern. Bei Drei-Monats-Koliken könne durch die Hydrotherapie die Verdauung angeregt werden, was die Beschwerden der Babys lindern kann. „Auch für sehr unruhige Babys ist das Floaten gut, weil sie danach zur Ruhe kommen.“

HAZ