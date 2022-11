﻿Hannovers Ex-Feuerwehrchef Dieter Rohrberg soll Landesbranddirektor werden

Kulturring Wunstorf lädt am 26. November zu kabarettistischem Stück ein

„Nachts im Bundestag – Politiker am Rande des Wahnsinns“ verspricht einen rasanten Abend. Der Kulturring Wunstorf präsentiert das Stück mit dem Kabarett-Ensemble Diestel am Sonnabend, 26. November, in der IGS.