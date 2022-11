﻿Hannovers Ex-Feuerwehrchef wird Niedersachsens neuer Landesbranddirektor

Fury in the Slaughterhouse erhält Stadtkulturpreis, Sonderauszeichung für „Neues Land“

Die Rockband Fury in the Slughterhouse erhält den Stadtkulturpreis 2022 vom Freundeskreis Hannover. Am Abend erhielten die Musiker und die Wingenfelder-Brüder Kai und Thorsten die Auszeichnung. Der Sonderpreis ging an den Verein Neues Land, der sich in der Drogen- und Obdachlosenhilfe engagiert.