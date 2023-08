﻿Ex-Maritim am Rathaus: Baufortschritt unsichtbar

Hannover. Seit zwei Monaten liegen die Teile eines Baukrans vor dem Gerüst des ehemaligen Maritim-Grandhotels am Friedrichswall. Instabilität im Untergrund hatte im Mai überraschend den Aufbau behindert, aber die Verzögerung sollte nach damaliger Angabe nur etwa zehn Tage betragen. Herrscht schon wieder Stillstand bei dem bald zehn Jahre dauernden Umbauprojekt gegenüber dem Rathaus?

Bei der federführenden Umbaufirma Manufortis aus dem Großraum Berlin bemüht sich Sprecher Frank Schmeichel, die Sorgen zu zerstreuen. „Die Gesamtplanung für das Objekt ist unverändert. Die Bauarbeiten schreiten entsprechend voran“, schreibt er in einer Stellungnahme.

Ex-Maritim: „Bauablauf nicht betroffen“

Der Darstellung zufolge hat es nach dem Fundamentproblem – der Untergrund hat sich als nicht stabil genug für den tonnenschweren Kran erwiesen – eine Umplanung gegeben. Man wolle den Kran jetzt „aus Gründen der Kosteneffizienz“ an einer anderen Stelle aufbauen, heißt es. Dazu liefen allerdings noch Abstimmungen mit Statikern. Tatsächlich ist, wenn man über den Bauzaun hinweg lugt, zu sehen, dass offenbar neue Fundamentlöcher gegraben werden, die später mit Beton gefüllt werden sollen. Das würde erklären, warum alles länger dauert als ursprünglich kommuniziert.

Eingerüstet: An dem 100 Meter langen Hotelbau wird hinter der Gerüstplane hörbar gearbeitet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Zeitverzögerung spiele allerdings auch keine Rolle auf der Baustelle, sagt Schmeichel auf Nachfrage. Denn der Termin zum Aufbau sei mit dem Kranunternehmen vorverlegt gewesen. Deshalb sei nun „der Bauablauf nicht betroffen“. Die Arbeiten gingen wie vorgesehen voran. „Es hapert also nicht“, beruhigt Schmeichel.

Grundrisse sind fertig

Hörbar wird im Innenbereich des 100 Meter langen Gebäudes gearbeitet. Der Sprecher teilt mit, dass die Grundrisse auf allen Etagen inzwischen fertiggestellt seien, die Schachtbauwerke zu 60 Prozent montiert. Die Fensterelemente seien in der Produktion. Die Elemente der Stahlkonstruktion für die geplanten Erweiterungen seien in Auftrag gegeben. Dabei dürfte es sich unter anderem um den neuen Dachaufbau handeln: Oben soll eine Sky-Bar mit 360-Grad-Panoramablick entstehen.

Schöne Pläne für das Hotel am Friedrichswall: Mit diesem Entwurf setzte sich das Frankfurter Architekturbüro Christoph Mäckler im Wettbewerb für den Umbau durch. © Quelle: Christoph Mäckler

Nach Angaben von Manufortis findet „ein kontinuierlicher guter und informativer Austausch mit der Stadt statt“. Auch die Pläne für den künftigen Betreiber sind unverändert. Das Unternehmen Pentahotels will ein Viersternehaus einrichten.

Pentahotel will 2024 einziehen

Die Stadt, die als Grundstücksverpächterin eng in die Bauabläufe eingebunden ist, bestätigt, dass weiterhin der Plan sei, das Gebäude zum Jahresende von außen fertigzustellen. Verzögerungsgründe lägen im Wesentlichen in Statikfragen, weil am Gebäude früher Veränderungen vorgenommen worden seien, die in Plänen nicht dokumentiert waren. Zudem habe es Änderungen am Energiekonzept gegeben wegen der aktuellen Klimaentwicklungen.

Beide Seiten bestätigen, dass das Hotel 2024 in Betrieb gehen könne. Äußerlich wird es nach einem Entwurf des Frankfurter Architekten Christoph Mäckler gestaltet. Details der Natursteinverkleidung an den Fassaden müssen aber noch abgestimmt werden – dafür sind mehrere Fassadenelemente vor dem Gebäude aufgebaut.

2014 gab Maritim den Standort auf

2014 hatte die Maritim-Kette den Standort aufgegeben und das Gebäude an Projektentwickler verkauft. Es wurde dann verschiedentlich weitergereicht und landete zwischenzeitlich bei Intown, die sich auch schon am Ihme-Zentrum vergeblich versucht haben. 2015/2016 war das einstige Edelhotel lukrativ als Flüchtlingsunterkunft an die Stadt vermietet. Jetzt soll es bald wieder Hotelgäste beherbergen.

