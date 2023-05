﻿Einstiges Maritim-Hotel in Hannover: Ist der Umbau bis Jahresende zu schaffen?

Hannover. Seit fast zwei Jahren verbirgt sich der 100 Meter lange Hotelkomplex gegenüber dem Neuen Rathaus in Hannover unter einer gestreiften Gerüstplane – dahinter scheint es seit Monaten kaum voranzugehen. Doch der Projektentwickler Manufortis beteuert auf Anfrage, das Bauvorhaben liege „weiterhin im Plan“. Damit müsste zum Jahresende alles fertig sein.

Die Maritim-Kette hatte das ehemalige Viersterne-Grandhotel 2014 aufgegeben und den Pachtvertrag an die Berliner Fondsgesellschaft Intown verkauft, die zwischenzeitlich auch für die Sanierung im Ihme-Zentrum zuständig war. Inzwischen gehört das Immobilienprojekt zu Aroundtown, mit dem Umbau ist Projektentwickler Manufortis beauftragt. Aber nach anfänglich intensiven Abrissarbeiten scheint es seit einigen Monaten nicht mehr so recht voranzugehen.

Sprecher Frank Schmeichel aus Berlin widerspricht freundlich. Möglicherweise sei der Baufortschritt nicht so recht wahrnehmbar, weil er sich hinter der Plane abspiele. „Die Gesamtplanung für das Objekt bleibt unverändert. Die Bauarbeiten schreiten entsprechend voran“, sagt Schmeichel. Der Schwerpunkt liege im Innenausbau der Geschosse und in der technischen Gebäudeausrüstung – also Heizung, Wasser, Strom und Klima.

Rohbau oder Innenausbau? Von außen schwer zu erkennen

Soweit es sich durch Schlitze und Öffnungen in den Planen erkennen lässt, läuft noch weitgehend Rohbautätigkeit im Haus. Dämmmaterial und Kalksandsteine lagern im Erdgeschoss, an der Seite zum Zivilcouragezentrum sind frei liegende Stahlkonstruktionen zu erkennen, wo noch Etagendecken neu gegossen werden müssen. Aber bei genauem Hinhören lassen sich an verschiedenen Stellen auf der Großbaustelle Stimmen hören – es scheinen mindestens drei Bauteams in dem Riesenhaus verteilt zu arbeiten.

Baustelle mit Problemen: In der Tiefgarage steht Wasser. © Quelle: Michael Thomas

Vor exakt einem Jahr hatte Schmeichel unserer Redaktion mitgeteilt, dass aktuell die Abstimmung mit der Stadt zu letzten Details der Fassadengestaltung laufe. Damals hieß es: „Nach der Entscheidung beginnt der Fassadenaufbau sowie der Innenausbau. Die Gesamtfertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen.“ Dass alles im Zeitplan sein soll, ist umso verwunderlicher, als dass vor wenigen Wochen weitere Musterfassaden-Bauelemente vor der Immobilie errichtet wurden, an die nach und nach Natursteine geklebt werden.

Stadt hält sich zurück

Aber auch die Stadt Hannover hält sich diplomatisch zurück. Man stehe „grundsätzlich im Austausch, gerade auch aktuell hinsichtlich des Fertigstellungstermins“, teilt Sprecher Udo Möller mit. Und dass derzeit „die aktuelle Fassadenbemusterung vorbereitet“ werde, die doch eigentlich schon im Vorjahr hätte geklärt sein sollen.

Sieht eher nach Rohbauarbeiten als nach Innenausbau aus: Blick durch die Gerüste am ehemaligen Maritim-Grandhotel Friedrichswall in Hannover. © Quelle: Conrad von Meding

Die Stadt ist deshalb involviert, weil ihr das Grundstück gehört. Sie hatte es in den Sechzigerjahren für den Hotelbau verpachtet. Bauherr war die amerikanische Fluggesellschaft Pan American World Airways (kurz: Pan Am), aus dem Interconti wurde 1995 das Maritim-Grandhotel. Bis vor Kurzem zeugte die mondäne Pianobar von den einstigen Glanzzeiten des Hotels, in dem Stars und Promis von Mick Jagger und Michael Jackson bis Wladimir Putin und Francois Mitterand eincheckten.

Umbau nach Mäckler-Entwurf

Schöne Pläne für das Hotel am Friedrichswall: Mit diesem Entwurf setzte sich das Frankfurter Architekturbüro Christoph Mäckler 2015 im Wettbewerb für den Umbau durch. Das geschwungene Dach soll aber nicht realisiert werden. © Quelle: Christoph Mäckler

Die Verträge mit dem aktuellen Pachtpartner sehen vor, dass die Immobilie ausschließlich nach dem Entwurf des Architekten Christoph Mäckler von 2015 umgebaut werden dürfe, wobei es inzwischen einige kleine Modifikationen gibt. Die Chance, dass der Umbau zu Ende geführt wird, sind etwas gestiegen, seit es einen Pächter gibt: Einziehen soll dem Vernehmen nach die Kette Pentahotel, die ein Viersternehotel einrichten will. Ein bisschen ist es ein Inhouse-Geschäft: Penta gehört zur Aroundtown-Gruppe.

