﻿Jubiläumskonzert: Hannovers Feuerwehr-Orchester Opus 112 feiert

HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Gegenüber des Seniorenzentrums am Ihmeufer, zwischen Stärke- und Kochstraße befinden sich die Denkmale an der Ottenstraße. Optisch ähneln sie ihren Nachbarn, allerdings ist nicht mehr alles an ihnen aus der Ursprungszeit. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.