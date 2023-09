﻿Figurentheater Marmelock zeigt Stück über Mülltrennung

Vahrenwald. Das Figurentheater Marmelock widmet sich dem Thema Mülltrennung und Umweltschutz. Mit dem Stück „Maxie und die Müllkönigin“ möchte die Bühne in Vahrenwald helfen, bei Kindern ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Die Handlung: Maxie will zum Fußballtraining, bringt noch schnell den Müll weg – und wird magisch in die Bintonne hineingezogen. Nun beginnt eine abenteuerliche Reise mit dem Müll. Premiere ist am Samstag, 23. September um 15 Uhr im Figurentheaterhaus Theatrio, Großer Kolonnenweg 5. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 24. (11 Uhr), Dienstag, 26. (10 Uhr) und Mittwoch, 27. September (10 Uhr). Der Eintritt kostet 9 Euro, Anmeldung unter Telefon (0511) 614494. rm

HAZ