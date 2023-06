﻿Freimaurer lassen keinen Platz für Verschwörungen

Die Welt der Freimaurerei ist vielen bis heute fremd: Kritische Stimmen werfen den Logen teils vor, elitär und intransparent zu agieren und einen Kult um die eigene Geheimniskrämerei zu pflegen. Dabei entstanden diese vor gut 300 Jahren aus dem Geist der Aufklärung: Freie Denker strebten jenseits aller Standes- und Konfessionsgrenzen nach Freiheit und Brüderlichkeit.

Den Herrschern und Kirchenfürsten waren diese Zirkel mit ihren religiös anmutenden Ritualen bald suspekt. Und weil Freimaurer angesichts drohender Repressalien auf Diskretion bedacht sein mussten, wurden ausgerechnet die Streiter für mehr Offenheit teils selbst zu geschlossenen Gesellschaften.

Wohin Verschwörungsmythen führen können

In der Herrenstraße erinnert jetzt eine Gedenktafel an die Unterdrückung der Freimaurerei in der NS-Zeit. Das ist gut, denn sie zeigt, wohin Verschwörungsmythen im Extremfall führen können. Schon vor der NS-Zeit dichtete man den Freimaurern an, sie seien sinistre Geheimbündler, die es auf die Weltherrschaft abgesehen hätten. Dass es in der NS-Zeit dann zur Verfolgung der auf Humanität ausgerichteten Logen kam, war fast die logische Konsequenz.

Heute feiern Fake News und Verschwörungserzählungen eine Renaissance. Da kann es nicht schaden, einen nüchternen Blick auch auf die Freimaurerei zu werfen, die sich erstaunlich vielfältig präsentiert: Es gibt eher liberale und eher konservative Logen, eher christliche und eher humanistisch orientierte, und unter den 13 Logen Hannovers gibt es heute auch zwei Frauenlogen. Eins ist ihnen allen gemein: Finstere Verschwörungen werden hier nicht ersonnen.

