﻿Restaurant Haase in Laatzen verlangt pro Gedeck 1,50 Euro als „Krisenpauschale“

Hannover. Der Hinweis steht auf Deutsch, Englisch und Französisch auf den Tischkärtchen, ebenso im Schaukasten am Eingang des Hotel-Restaurants Haase in Laatzen: „Um flexibel auf Energie- und Warenpreise zu reagieren, erheben wir eine Krisenpauschale.“ Auf der Zeichnung eines Geldsacks ist der Tarif handschriftlich notiert: 1,50 Euro pro Gedeck, die auch versteuert werden. „Corona war nur eine Übung“, sagt Wirtin Ulrike Haase über die Schwierigkeiten der vergangenen Jahre. „Aber der Krieg in der Ukraine und die Folgen sind dramatisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der achten Generation bewirtschaftet die Familie das Hotel und das Restaurant Am Thie, sie ist stolz auf ihre "Haasenpower". Doch im Moment steht der Betrieb mit dem Rücken zur Wand. "Vieles wird jeden Tag teurer", sagt die 55-jährige Wirtin. Das bezieht sich auf Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal. "Ich kann aber nicht mit unseren Gästen in Tarifverhandlungen treten oder wie an der Tankstelle dauernd die Preise ändern", sagt Haase.

Aufschlag soll eine Unterstützung sein

Den Aufschlag von 1,50 Euro sieht sie als Unterstützung an – und verweist auf ein beliebtes Urlaubsland. „In Italien kennt man das“, sagt Haase. Unter den Preis für „Coperto“, also „Gedeck“, falle der Service, den Tisch einzudecken und Brot zu reichen. „Bei uns gibt es hausgemachtes Gänseschmalz, Butter, Quark und Brot.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hinweis auf dem Tisch: Wer die „Krisenpauschale“ nicht zahlen möchte oder kann, bekommt sie erstattat. © Quelle: Elena Richert

Bislang habe es kaum negative Rückmeldung von den Gästen gegeben, betont Haase, die auch auf Facebook und Instagram auf jede Nachricht reagiere. Wenn sich doch einer beschwert? „Zahlen wir die Krisenpauschale wieder zurück. Niemand muss sich gezwungen sehen, uns zu unterstützen“, sagt sie. Seit 35 Jahren arbeite sie in der Gastronomie, so eine Krise habe sie noch nie erlebt.

Lesen Sie auch

„Wir planen keinen Aufschlag“

Ähnlich schätzen auch Haases Kolleginnen und Kollegen in der Branche die Lage ein. Die Reaktionen sind aber höchst unterschiedlich. "Wir planen keinen Aufschlag", sagt Björn Hensoldt, der mit seinem Unternehmen Gastro-Trends unter anderem "Reimanns Eck" und "Vier Jahreszeiten" betreibt. Erst Mitte des Jahres habe man die Preise angepasst. "So haben wir eine gute Basis geschaffen", sagt Hensoldt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er könne aber jeden Gastronomen verstehen, der mit dem Gedanken an eine Krisenpauschale spiele. „Es ist Zeit, kreativ zu werden“, sagt der Gastronom. Zumal man auch dem eigenen Team gerecht werden müsse. „Gehaltsgespräche führen wir inzwischen im Turnus von sechs bis acht Monaten.“ In Sachen Preise reagiert Hensoldt aber bei speziellen Gerichten: „Gänse kosten 220 Prozent mehr, deshalb verlangen wir 4,50 Euro mehr pro Gericht.“

Elektronische Preistafel: Regine und Rainer Berndt halten im Gasthaus Öhlers die Besucherinnen und Besucher auf dem Laufenden. Ein Exemplar steht im verglasten Eingangsbereich. © Quelle: Elena Richert

Transparenz schreibt sich das Gasthaus Öhlers in Empelde auf die Fahnen. Im Eingangsbereich, den man auch von außen einsehen kann, hängt eine elektronische Tafel mit den aktuellen Preisen. "Die Leute sind informiert", sagt Rainer Berndt, dessen Lokal trotzdem seit Wochen ausgebucht ist. "Wir werden überrannt. An den Weihnachtstagen könnten wir die Plätze dreimal verkaufen." Familienfeiern, Vereine, Stammtische würden auch akzeptieren, dass die am Tisch geschnittene Gans in diesem Jahr 10 Euro mehr als früher koste. "Die Gäste sind sehr treu."

Allerdings seien die Gäste auch anspruchsvoll. „Service, Ambiente und Qualität müssen stimmen“, so Berndt, der als gelernter Betriebswirt auch darauf achtet, kostendeckend und mit einer gewissen Gewinnmarge zu arbeiten. Pauschalaufschlag oder Preiskalkulation? „Das muss jeder nach seiner Philosophie entscheiden“, findet er. Aber er stellt klar: „Das Eis ist dünner als in den vergangenen Jahren.“

Berggasthaus Niedersachsen wirtschaftet saisonal

Für krisenfester hält Oliver Gerasch vom Berggasthaus Niedersachsen in Gehrden sein Konzept: "Wir arbeiten sehr nachhaltig und mit saisonalen Zutaten." Ein Reh vom Jäger habe einen anderen Preis als Filet aus dem Import, Kartoffeln und Eier beziehe er direkt von Bauern aus der Umgebung. Exklusive teure Zutaten gelte es "intelligent einzusetzen". Außerdem lobt Gerasch Hilfsmaßnahmen der Regierung, die Umsatzsteuersenkung für Essen in Restaurants von 19 auf 7 Prozent sei bis Ende 2023 verlängert worden. "Das ist im Grunde eine Subvention der Gastronomie. Das federt viel ab."

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Intelligent wirtschaften: Das Berggasthaus Niedersachsen von Oliver Gerasch in Gehrden wird vom Gastroführer Bib Gourmand für das Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet. © Quelle: Christian Behrens

Eine „Krisenpauschale“ käme für ihn nicht in Frage. „Ein Restaurantbesuch ist ein kurzer Urlaub vom Alltag. Man sollte die Krise nicht an den Tisch bringen“, hat er für sein Berggasthaus Niedersachsen beschlossen. Gerasch hat in den Weihnachtsferien sein Lokal geschlossen, viele andere in der Branche nehmen diese Tage mit ausgebuchten Sälen noch mit. „Aber wie das neue Jahr wird, weiß ich nicht“, sagt Rainer Berndt vom Gasthaus Öhlers in Empelde. „Die große Abrechnung kommt noch.“