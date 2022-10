﻿Babyboom beendet? Hannovers Geburtskliniken melden deutlich weniger Geburten

2021 – anlässlich des Corona-Babybooms – haben die hannoverschen Kliniken noch Höchstwerte bei der Zahl der Neugeborernen verzeichnet. Es gab so viele Geburten wie nie. Was sind die Grüne für die Trendumkehr?

Hannover. Im Corona-Babyboomjahr 2021 haben die Geburtskliniken Hannovers Rekorde vermeldet. 2022 dagegen verzeichnen sie bislang allesamt deutlich weniger Geburten. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) beispielsweise meldete vor wenigen Tagen einen Stand von 2073 Geburten. Man werde dieses Jahr vermutlich mit rund 2600 Geburten abschließen, sagte eine Sprecherin. Damit fiele die MHH hinter den Stand von 2020 zurück. Damals landete man am Ende des Jahres bei 2824 Geburten. 2021 waren es 2856 gewesen. 2022 sei „kein geburtenstarker Jahrgang“, hieß es vonseiten der MHH.

2022 ist kein Babyboom in Sicht

Eine ähnliche Bilanz ziehen auf Anfrage dieser Zeitung auch alle anderen Geburtskliniken Hannovers. Das evangelische Sozial- und Krankenhausunternehmen Diakovere meldete zum Stand Mitte Oktober im Henriettenstift 2114 geborene Kinder. Im Friederikenstift waren es 1155. Man rangiere damit "damit etwas oberhalb der Zahlen des Jahres 2020 im vergleichbaren Zeitpunkt", sagte ein Diakovere-Sprecher. Bis Oktober 2020 seien in den beiden evangelischen Geburtskliniken bereits 3150 Kinder geboren gewesen. 2021 seien es wegen des sogenannten "Corona-Babybooms" insgesamt deutlich mehr Kinder gewesen. Trotzdem sei man zum Abschluss des Jahres 2022 "sehr sicher weiterhin Niedersachsens größte Geburtsklinik – und in Norddeutschland auf Platz 2".

In den Geburtskliniken des Klinikums Region Hannover in Neustadt am Rübenberge, Großburgwedel und Gehrden gab es bis zum Oktober dieses Jahres mehr als 2100 Geburten. Man nehme „insgesamt einen leichten Geburtenrückgang wahr“, sagte ein Sprecher. Das könne mit dem Ende der Quarantänezeiten zu tun haben, hieß es weiter. 2020 habe es insgesamt 2747 Geburten gegeben, 2021 2813 Geburten.

Vinzenzkrankenhaus erwartet 2023 eine Steigerung

Das Vinzenzkrankenhaus geht tendenziell sogar davon aus, dass bis zum Jahresende rund 20 Prozent weniger Geburten als im Jahr zuvor stattgefunden haben werden, sagte eine Sprecherin. Bis Mitte Oktober seien im Vinzenzkrankenhaus 1035 Babys (543 Jungen und 493 Mädchen) geboren worden, im vergangenen Jahr habe es zu diesem Zeitpunkt 1255 Babys gegeben. Aktuell würde allerdings wieder ein Anstieg an Geburten in der Klinik verzeichnet. Man sei deshalb „positiv für das kommende Jahr gestimmt“.

Standesamtlich beurkundet wurden in Hannover nach städtischen Angaben vom 1. Januar bis 15. Oktober dieses Jahres 6608 Geburten. 2021 waren es im Vergleichszeitraum 7378 Beurkundungen. Mit dabei sind in dieser Statistik auch Hausgeburten und Entbindungen in Hebammenzentren. Man könne aber nicht automatisch von einem – sich rechnerisch ergebenden – Rückgang der Geburten um 770 in diesem Zeitraum ausgehen, da zwischen Geburt und Beurkundung manchmal einige Zeit verstreiche, sagte ein Sprecher.

2021 gab es auch bundesweit einen Babyboom

Im Corona-Jahr 2021 wurden in Hannover so viele Kinder geboren wie nie. Diakovere meldete insgesamt 4107 Geburten. Die MHH verzeichnete 2857 Geburten, das Klinikum der Region (KRH) insgesamt 2813 Geburten. Im Vinzenzkrankenhaus machten 1517 Babys ihren ersten Atemzug. Die hannoverschen Geburtskliniken lagen damit im bundesweiten Trend. Im Jahr 2021 kamen in Deutschland laut Statistik rund 795.500 Kinder zur Welt, so viele wie seit 25 Jahren nicht mehr. Experten vermuteten einen einmaligen Lockdowneffekt. Mehr Zeit, mehr Zweisamkeit und ein leerer Kalender könnten dazu beigetragen haben, dass sich viele Paare im von der Corona-Pandemie geprägten Winter 2020/2021 intensiv mit der Familienplanung beschäftigt haben, heißt es beispielsweise in einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft.