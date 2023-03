﻿Hannover: Gleichstellungsbeauftragte Friederike Kämpfe hört Mitte 2023 auf

Hannover. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte, Friederike Kämpfe, scheidet Ende Juli 2023 aus dem Amt aus. Sie wolle sich auf den Weg machen, eine neue berufliche Herausforderung zu suchen, sagte Kämpfe in der Sitzung des Gleichstellungsausschusses am Montag. Sie habe sich nach reiflicher Überlegung Anfang des Jahres entschlossen, diesen Schritt zu gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kämpfe hatte 2019 die neuen Empfehlungen für eine geschlechtergerechte Sprache in der Verwaltung mit Gesamtpersonalrat und Fachbereich Personal auf den Weg gebracht. Damit war die Landeshauptstadt Hannover die erste Kommune in Deutschland, die den Genderstern und Formulierungen für eine geschlechtergerechte Sprache in der Verwaltung einführte.

Kämpfe führte geschlechtergerechte Sprache in der Verwaltung ein

Kämpfe etablierte innerhalb der rund 11.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen starken Stadtverwaltung auch eine neue Stellvertreterinnen-Struktur, um unter anderem zu gewährleisten, dass Gleichstellungsbeauftragte an allen Stellenbesetzungsverfahren der Verwaltung mitwirken können. Dazu wurde die Zahl der Stellvertreterinnen von einer auf sechs erhöht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kämpfe trat ihr Amt vor zehn Jahren, im August 2013, an. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren seitdem auch die Förderung des Ausbaus der Frauenhauslandschaft in Hannover und die Weiterentwicklung des Hannoverschen Interventionsprogrammes gegen Häusliche Gewalt. Kämpfe habe „die Gleichstellungsarbeit in der Landeshauptstadt professionalisiert und damit einen wichtigen Beitrag für die Gleichberechtigung von Frauen geleistet“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) in dem Ausschuss. Man wolle versuchen, die Stelle zeitnah zu besetzen, sodass keine Vakanz entstehe.

Kritik aus der Opposition vor Amtsantritt

Vor Kämpfes Amtsantritt, der mit dem von Sabine Tegtmeyer-Dette als Wirtschaftsdezernentin zusammenfiel, hatte es Kritik aus der Ratsopposition gehagelt. Die CDU sprach von „rot-grünem Filz“. Die Stellen beider Frauen waren zwar öffentlich ausgeschrieben worden. Dennoch räumte schon der Koalitionsvertrag den Grünen das Vorschlagsrecht für die Besetzung beider Stellen ein. Kämpfe war zuvor Vorsitzende der Grünen im Stadtverband gewesen.