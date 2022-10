﻿Hannovers großes Sparpaket: So trifft es die Mitarbeiter der Stadt

Um Kollisionen zwischen Fußgängern und Radfahrern zu verhindern, fordert der Bezirksrat Ahlem-Badenstedt-Davenstedt Hannovers Verwaltung auf, tätig zu werden. So soll es an der Wunstorfer Landstraße ebenso zusätzliche Schutzstreifen geben wie am Überweg Am Bahndamm.