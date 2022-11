﻿Hannovers Hauptbahnhof ist einer der reisefreundlichsten Bahnhöfe in ganz Europa

Platz vier der Passagier-freundlichsten Bahnhöfe in ganz Europa geht an Hannover. Mit seinem Angebot lag Hannovers Hauptbahnhof 2022 im europaweiten Vergleich im Vorderfeld. Fahrstühle, Rolltreppen, W-Lan und Lounge – auf welche Kriterien es aus Sicht der Macher ankommt, erfahren Sie hier.

Geschäftiges Treiben am Gleis 2 des Hannover Hauptbahnhofs: Was macht einen kundenfreundlichen Bahnhof aus?

Hannover. Der Hauptbahnhof Hannover gehört zu den Spitzenreitern der kundenfreundlichsten Bahnhöfen Europas. Im Ranking der 50 größten europäischen Bahnhöfen des „Consumer Choice Center“ belegt Hannover gemeinsam mit seinem Pendant in Rom den vierten Platz und ist damit erstmals in den Top Ten dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kriterien orientieren sich an Bedürfnissen von Passagieren

Seit drei Jahren veröffentlicht die US-amerikanische Organisation "Consumer Choice Center" (CCC) seinen "European Railway Station Index". Die Macher vergeben in verschiedenen Kategorien Punkte an die Bahnhöfe und stufen sie nach der erreichten Punktzahl ein. Die Kennzahlen orientieren sich dabei an den Bedürfnissen der Reisenden. Barrierefreiheit, vorhandenes W-Lan und die Anzahl der Zielbahnhöfe im In- wie Ausland fließen in die Bewertung ebenso mit ein wie Einkaufsmöglichkeiten und das kulinarische Angebot – mit diesen Kriterien kann sich der Einkaufsbahnhof Hannover auf internationalem Parkett messen.

Die Hälfte der Top-Ten-Bahnhöfe liegt in Deutschland

Mit 78 von 108 erreichbaren Punkten liegt Hannover im Vorderfeld des Rankings. Punktabzüge gab es für den Hauptbahnhof Hannover wegen der vergleichsweisen geringen Anzahl von internationalen Zielen, im Bereich Geschäfte (19 Einkaufsmöglichkeiten und 24 Essensstände flossen in die Statistik mit ein) und wegen des Fehlens einer First Class Lounge – wobei es in Hannover sehr wohl eine DB-Lounge inklusive Premiumbereich gibt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Als bester Bahnhof in Europa kürte CCC den Zürich Hauptbahnhof (93 Punkte). Platz zwei teilen sich die deutschen Städte Frankfurt am Main, München und Berlin mit Mailand und Amsterdam – alle Bahnhöfe erhielten die gleiche Punktzahl von 91. Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine flogen Bahnhöfe aus Russland aus der Bewertung bis auf Weiteres raus, schreibt CCC in seiner Erläuterung zu der Statistik. Am schlechtesten schneidet übrigens der Haussmann-Saint-Lazare Bahnhof in Paris ab. Mit 23 Punkten bildet er das Schlusslicht der 50 untersuchten europäischen Bahnhöfen.

Aufstellung stammt von amerikanischer Organisation

Die Daten für das Ranking beruhen laut CCC auf eigenen Recherchen. Das CCC ist eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die 2017 aus der libertären Studierendenorganisation "Students for Liberty" hervorgegangen ist. Als selbsternannter Verbraucherverband betreibt CCC Lobbyarbeit in – laut eigener Website – in über hundert Ländern weltweit. Ihr selbst erklärtes Ziel ist, Wahlmöglichkeiten für Verbraucherinnen und Verbraucher zu erhalten und zu stärken, welche CCC durch staatliche Regulierung in Gefahr sieht. Allerdings geriet die Organisation in Kritik, da sie sich zum Großteil durch Unternehmensspenden finanziert und mit einer zweifelhaften Verbindungen unter anderem zur Tabakindustrie auffällt.