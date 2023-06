﻿Hannovers Helge Fuhst trifft CNN-Legende Wolf Blitzer

Beide beherrschen das Fernsehgeschäft aus dem Effeff, nun haben sie sich erstmals getroffen: Hannovers „Tagesthemen“-Moderator Helge Fuhst (39) hat in Berlin die Holocaust-Doku von CNN-Legende Wolf Blitzer (75) ausgezeichnet und vorgestellt. Hier erzählt Fuhst von der Begegnung und „Never again“.

Berlin/Hannover. Er gehört zu den bekanntesten Fernsehgesichtern der Welt, was nicht zwingend an seinem Aussehen liegt, sondern eher am Bekanntheitsgrad des Senders, für den er arbeitet: Wolf Blitzer (75) von CNN. Nun hat der Mann, der seit 20 Jahren mit dem „Situation Room“ wochentags aus Washington heraus für eine Stunde rund um den Globus in heimische Wohnzimmer einzieht, in Berlin eine Holocaust-Dokumentation vorgestellt: „Never again“.