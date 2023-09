﻿Design unter einem Dach: „Huso Huso Studio“ in Hannovers Helmkehof feiert zehnten Geburtstag

Hannover. Dieser Raum ist ein Technikparadies: Zwei klassische Nähmaschinen, eine Overlock, eine Ledernähmaschine, eine Strickmaschine, dazu Bügelstation, Heißpresse und ein großer Zuschneidetisch, auf dem auch üppige Stoffballen Platz finden. „Der Grundgedanke ist: Wir teilen die Geräte“, erklärt Alexandra Weber (40), die das „Huso Huso Studio“ vor zehn Jahren als Co-Working-Space für Textilschaffende im Hainhölzer Helmkehof eröffnet hat. Aber geteilt wird noch viel mehr: „Kreativität, Inspiration, Motivation.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weber hat sich auf Kleidung für die Musikbranche spezialisiert. Sie entwirft unter dem Namen „Alextravagant“ Bühnenoutfits und Merchandiseprodukte für Bands wie Grailknights oder die A-cappella-Metal-Sänger von Van Canto, zuletzt hat sie für das Elektropop-Duo Wezn Kleidung gestaltet. Die 40-Jährige gibt aber auch Workshops, in denen sie zum Beispiel zeigt, wie man aus alten Bandshirts etwas Neues erschafft. „Cut and Knit“ nennt sie ihre Technik, mit der aus einem Wacken-Shirt aus dem Jahr 2016 ein ausgehtaugliches Outfit wird.

Ihre Strickmaschine stammt aus den Siebzigerjahren: Dalia Rottleuthner arbeitet mit aufgeribbeltem Garn aus alten Pullis. © Quelle: Christian Behrens

Vier Designerinnen und eine Fotografin gehören derzeit zum „Huso Huso“-Team. Dalia Rottleuthner (34) kombiniert mit ihrem Label „Dalinda Lua“ die Themen Strick und Upcycling. „Meine Oma hat viel gestrickt, das hat mich immer fasziniert“, erzählt die Masterabsolventin des Studiengangs Modedesign an der Hochschule Hannover. Rottleuthner ribbelt alte Pullis auf, aus dem Garn entsteht neue Kleidung. „Es ist immer ein interessanter Mix aus altem Material und neuer Wolle, bei der ich auch auf Zertifikate für Nachhaltigkeit und Tierwohl achte“, erklärt die 34-Jährige, die an einer Strickmaschine aus den Siebzigerjahren arbeitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kreativer Austausch: Alexandra Weber (links) und Corlin Rinne sprechen über ihre Modelle. © Quelle: Christian Behrens

Auch Corlien Rinne (30) arbeitet mit Material, das eine Geschichte hat. „Ich habe bei meinen Eltern im Keller die alte Weißwäsche meiner Oma gefunden – zu ihrer Aussteuer gehörten Blusen, Bettbezüge, Tischdecken“, erzählt die Designerin, die 2019 ihren Abschluss auf der Modeschule Fahmoda gemacht hat. Das blütenweiße Jäckchen mit Bordüre, das sie über einem giftgrünen Stretchkleid trägt, war mal ein Kopfkissen. Für ihr Label „Corleae“ wollte sie aber auch Farbtupfer: „Ich sammle auf Messen Reste der Textilindustrie. Denn große Marken dürfen sie laut Gesetz nicht einfach wegwerfen.“ Und da gehe es nicht nur um kleine Fitzel Stoff, sondern auch um Zehn-Meter-Bahnen, aus denen sich kleine Kollektionen schneidern lassen.

BHs mit Bewegungsfreiheit

Andrea Maixner (33), die einen Abschluss in Kostümbild an der Hochschule Hannover gemacht hat, hat sich eine besondere Nische für ihre Marke „Golden Circle Clothing“ gesucht – und spricht damit viele Frauen an. „Ich mache Unterwäsche, vor allem BHs, für kleine Größen.“ Auch aus Eigeninteresse: „Ich habe diese Bügel-Push-ups nicht mehr ausgehalten. Es geht um Bewegungsfreiheit. Ich helfe Frauen dabei, atmen zu können, ich will anderen ein gutes Selbstwertgefühl geben.“

Feinarbeit: Andrea Maixner entwirft Unterwäsche für kleine Größen. © Quelle: Christian Behrens

Alexandra Weber hält den Laden seit zehn Jahren zusammen, seit sie 2013 ihren Abschluss an der Hochschule gemacht hat. „Ich hatte die Idee, mich selbstständig zu machen – genau wie sechs andere Absolventinnen meines Jahrgangs.“ Co-Working-Spaces gab es damals schon, zum Beispiel den Lindener „Edelstall“, aus dem später das Projekt „Hafven“ in der Nordstadt hervorging. „Aber das war eher was für Leute mit Laptops“, musste Weber feststellen. Dann startete die Gruppe „Huso Huso“ im historischen Helmkehof. In dem 80-Quadratmeter-Atelier mit eingezogener Hochebene teilen sich die Kreativen die Teeküche mit einer Ballettschule, auf dem Gelände der früheren Gummiwarenfabrik gibt es immer wieder Events, Tagungen oder auch Hochzeiten. Und in den benachbarten Hainhölzer Höfen tut sich ebenfalls viel – weitere Teile des früheren Gewerbehofs werden saniert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Jetzt feiert „Huso Huso“ zehnten Geburtstag. „Nur ich bin noch übrig von den Gründerinnen“, sagt Weber, sie sieht die Veränderungen aber positiv. „Es war ein Kommen und Gehen, es ist ein Prozess.“ Etwa 20 Labels hatten zwischenzeitlich einen Anker im Helmkehof geworfen: „Hannover Socks“ etwa startete hier, „Boochen“ hat sich mit Swim- und Surfwear einen Namen gemacht. Stefanie Gornicki (32) und Franziska Kordis (37) machten zuletzt Schlagzeilen, weil sie mit ihrer Marke „Dörpwicht“ Hals über Kopf aus einem einsturzgefährdeten Laden in der Nordstadt ausziehen mussten – und vier Monate später in Linden neu eröffneten.

Noch freie Plätze im Atelier verfügbar

„Man muss lernen loszulassen“, sagt Weber. Und verbindet das gleich mit einem Aufruf: „Wir haben noch ein bis zwei freie Plätze im Atelier.“ Warum heißt das Studio eigentlich „Huso Huso“? Die 40-Jährige kennt die Frage: „Das war damals eine freie Wortschöpfung. Erst im Nachhinein haben wir einige Bedeutungen des Wortes gefunden – mit dem Atelier haben sie aber direkt nichts zu tun.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den zehnten Geburtstag feiert „Huso Huso“ natürlich gebührend: Am Sonntag, 24. September, sind alle Interessierten von 14 bis 19 Uhr an die Helmkestraße 5a eingeladen – zu einem Tag des offenen Ateliers, Musik, Tanz, Kuchen und Getränken.

HAZ