﻿Hannovers Hotels bleiben leer: Nur Dortmund lockt weniger Gäste

Hannover. Nach der Corona-Krise haben sich zwar auch in Hannovers Hotellerie die Übernachtungszahlen wieder verbessert – aber nicht so gut wie in anderen Städten. In einem Standortvergleich der 18 wichtigsten Messe- und Tourismusdestinationen in Deutschland landet Hannover bei der Zimmerauslastung auf dem vorletzten Platz. Schlechter schneidet nur Dortmund ab.

Für die regionale Hotelbranche sind die Zahlen alarmierend. „Es ist eine dramatische Entwicklung, Hannover hat ordentlich Nachholbedarf“, sagt Innenstadthotelier Alexander Rüter vom Central-Hotel Kaiserhof. Gemeinsam mit Cord Kelle, Direktor im HCC-Kongresshotel, spricht er für die im Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) organisierten Betriebe.

Jedes zweite Zimmer blieb leer

Den Zahlen zufolge ist in Hannover zwischen Januar und Juni fast jedes zweite Hotelzimmer leergeblieben. Die Auslastung betrug im Durchschnitt nur 56,3 Prozent. Das ist zwar mehr als 2022 (42,7 Prozent), aber deutlich entfernt von der Vor-Corona-Zeit (65 Prozent). Und auch weit entfernt von den Ergebnissen anderer Städte.

Der Datenvergleich stammt vom Marktdatenregister STR, in das zahlreiche Hoteliers täglich ihre Übernachtungsbilanz einpflegen. Berlin und Köln bringen es da mittlerweile wieder auf 69,2 und 68,3 Prozent Auslastung, Hamburg als Spitzenreiter sogar auf 73,5 Prozent. Hannover vergleicht sich allerdings eher mit Nürnberg, Bremen und Leipzig – aber auch die schneiden mit 61,5, 63,0 und 62,8 Prozent deutlich besser ab. Sogar das triste Essen schafft 58,5 Prozent Zimmerauslastung – einzig Dortmund ist mit 54,7 Prozent schlechter gebucht als Hannover.

Image mangelhaft

2022 hatten die Dehoga-Hoteliers eine Studie in Auftrag gegeben zu der Frage, wie es mit Hannovers Anziehungskraft nach Corona wieder aufwärts gehen kann. Auf gut 70 Seiten hatte das Hamburger Beratungsunternehmen Projekt M der Stadt und der Region ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. Die Tourismusstrategie sei indifferent, die Marke unklar und das Image mangelhaft.

Quirlige Stadt: Hannover will künftig bei Übernachtungsgästen Geld abschöpfen. Etwa ein Drittel soll ins Tourismusgeschäft zurückfließen. © Quelle: Michael Thomas

Das Unternehmen zieht zum Vergleich Frankfurt und Stuttgart heran, die mit zeitlichen Zielvorgaben ihr Stadtimage und die Markenbotschaft modernisieren. Frankfurt etwa will seine Übernachtungszahlen bis 2025 von 10,9 auf 15 Millionen erhöhen.

„Klare Strategie nötig“

„Auch Hannover benötigt eine klare Strategie mit überprüfbaren Zielen“, sagt Hoteldirektor Rüter. Viel zu lange sei überwiegend auf die Zugkraft der Messen gesetzt worden. Jetzt müsse man sich professionell um Kongresse und Tagestouristen kümmern.

Was die Dehoga-Hoteliers besonders ärgert: Ab Januar müssen sie auch in Hannover eine Bettensteuer auf jede Übernachtung erheben – aber darüber, was mit dem Geld geschehen soll, sei mit ihnen noch gar nicht gesprochen worden. Je nach Zimmerpreis soll die Steuer zwischen 50 Cent und 5 Euro betragen. Die Hoteliers müssen das Geld einsammeln und an die Stadt abführen, die sich Mehreinnahmen von 10 Millionen Euro erhofft. „Möglichst viel von dem Geld muss in die hannoversche Tourismusförderung zurückfließen“, findet Hoteldirektor Rüter.

Bettensteuer: Was passiert mit 3 Millionen Euro?

Hans Nolte, der Chef von Hannovers Marketing- und Tourismusgesellschaft HMTG, verweist im Gegensatz zum Dehoga auf sich verbessernde Übernachtungszahlen. „Die neueste Landesstatistik zeigt, dass wir fast schon wieder auf der Höhe von vor Corona sind“, sagt er. Die Projekt-M-Studie hält er zwar für wenig aussagekräftig und in einigen Punkten für fehlerhaft – aber mehr Geld für ein gutes Tourismuskonzept würde auch er nicht ablehnen.

Tatsächlich hat der Rat kurz vor der Sommerpause die Einführung der Bettensteuer (formal: Beherbergungssteuer) beschlossen und zugleich festgelegt, dass ein Drittel der erwarteten Einnahmen „für die Erhöhung des Etats im Hinblick auf die Wirtschaftsförderung des Kongress-, Messe-, Veranstaltungs-, Kultur- und Tourismusstandortes“ zur Verfügung stehen soll.

„Die Zeit drängt“

Was aber mit den rund 3 Millionen Euro konkret passieren soll, darüber habe es noch keine Gespräche gegeben, sagen die Dehoga-Vertreter Kelle und Rüter: „Die Zeit drängt allmählich.“

