﻿Hannovers Innenstadthändler fordern mehr Tempo beim Umbau des Steintorplatzes

Hannover. Die Folgen des Ukraine-Kriegs haben Hannovers Innenstadt hart getroffen. Bei der Jahreshauptversammlung der Citygemeinschaft am Dienstag im Alten Rathaus berichtete der Vorsitzende Dennis Bohnecke von einer „massiven Kaufzurückhaltung“ der Kunden, die die Händler nach der Corona-Pandemie in eine „zweite Krise“ gestürzt hätten.

Zumindest im Sommer 2022 lagen die Besucherfrequenzen sogar über dem starken Jahr 2019. Die Umsätze hätten damit jedoch nicht Schritt gehalten, erklärte Bohnecke. Mit der Verschärfung der Energiekrise im Herbst seien dann jedoch auch die Besucherzahlen gesunken, so der Vorsitzende, der von der Versammlung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurde.

Steintorplatz: Umbau „eher heute als morgen“

Hoffnung setzt er in das Innenstadtkonzept 2035, das Hannovers Politik bereits im Herbst beschlossen hat. Nun gehe es jedoch darum, diese Ideen „in die Tat umzusetzen und die Innenstadt zukunftssicher zu gestalten“, forderte Bohnecke. Ein „besonderes Augenmerk“ müsse auf den Steintorplatz gelegt werden, dessen Umbau eigentlich längst beginnen sollte. „Eher heute als morgen“ müsse die Umsetzung des Projektes beginnen, so der Vorsitzende der Citygemeinschaft.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) warnte, dass es „nicht reichen“ werde, den Status quo zu bewahren. Er versprach „mehr Grün, mehr Attraktivität, mehr Bewegungsfreiheit“. Für die Prinzenstraße will er noch in diesem Sommer ein Konzept vorlegen. Die geplante Begrünung des Dachs des Parkhauses in der Schmiedestraße solle „nur der Auftakt“ sein. Positive Effekte erhofft er sich vor allem durch den aktuell laufenden Umbau der Schmiedestraße.

Biergarten in Hannovers Innenstadt geplant

Laut Martin Prenzler, dem Geschäftsführer der Citygemeinschaft, ist dieser mit „erheblichen Belastungen“ für die Anlieger verbunden. Allerdings gingen die Arbeiten zügig voran und lägen aktuell drei Monate vor dem Plan. Auch Prenzler rechnet durch den Umbau mit einer spürbaren Aufwertung der Innenstadt. Zum Beispiel werde es dank der künftig deutlich breiteren Bürgersteige einen richtigen Biergarten vor dem Brauhaus Ernst-August geben.

Als nächsten Schritt will die Citygemeinschaft zusammen mit der Stadt ein professionelles Innenstadtmanagement auf die Beine stellen. Details wollte Prenzler noch nicht verraten. Er machte aber deutlich: „Unser Rollenverständnis muss sich ändern. Wir müssen endlich anfangen zu handeln“.

