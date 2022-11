﻿Boykott der Fußball-WM: „Nicht einschalten!“ fordern junge Politiker

Mit einer Demonstration am Kröpcke in Hannover haben am Mittwochnachmittag junge Vertreter und Vertreterinnen unterschiedlicher Partien unter dem Motto „Nicht einschalten!“ zu einem Boykott der Fußball-WM in Katar aufgerufen. Sie empören sich über Menschenrechtsverletzungen und Homophobie in dem Golfstaat.

Klare Kante: Die jungen Politikerinnen und Politiker fordern den Boykott der WM in Katar.

Hannover. Um die 20 jungen Leute sind es, die am Mittwoch mit einem Banner, einer Haltung und dem Willen zur Diskussion am Kröpcke stehen und fordern: „Nicht einschalten!“ Ihre Aufforderung zum Boykott der WM in Katar habe verschiedene Gründe, jeder einzelne davon wäre tauglich, den Fernseher nicht einzuschalten, sagen sie.

Die jungen Frauen und Männer von Junger Union (JU), Jungen Liberalen (Juli) und Volt sehen eine WM auf „den Gräbern von 6500 Gastarbeitern“, wie Inken Wellmann (22) von der Jungen Union es ausdrückt. Das Sportereignis finde zudem in einem Land statt, in dem die Rechte von LSBTIQ-Menschen (die Abkürzung steht für: lesbisch, schwul, bisexuell, trans, inter und queer) und die Rechte von Frauen „mit Füßen getreten werden“, meint Paul-Luca Henkel (21) von den Julis. Das iranische Fußballteam habe mit seinem Schweigen beim Erklingen der iranischen Nationalhymne so viel mehr Mut bewiesen, als die Deutschen – „und bei denen ging es nur um die gelbe Karte, nicht um das Leben“, betont Henkel.

Junge Union erinnert an Frauenrechte

Haniyeh Emami (28), Vize-Chefin der Julis in Hannover, sagt: „Menschenrechtsunterdrückung darf nicht toleriert werden, deswegen boykottiere ich die WM.“ Und Junge-Union-Vertreter Jendrik Wüstenberg (28) schaltet keine WM ein, „weil in Katar die Rechte von Frauen nicht beachtet, sie unterdrückt und ihre Rechte mit Füßen getreten werden“.

Einige Passanten lassen sich auf Debatten ein, einer ruft: „Und was ist mit Syrien?“ Oder mit Russland, wo die WM 2018 lief? „Wir fordern, dass Großveranstaltungen wie die WM nie in autoritären Staaten stattfinden“, sagt Paul-Luca Henkel dazu. Und wenn, dann sollten sie „politisch und sportlich boykottiert werden“.

Von Petra Rückerl