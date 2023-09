﻿Hannovers Kinderbuchstar Ingo Siegner stellt neue Kokosnuss-Geschichte vor

Den Tag in den Herrenhäuser Gärten will Siegner auch nutzen, um den neuesten Abenteuerband „Eliot und Isabella“ vorzustellen. Diesmal haben es die beiden Rattenkinder mit einem Trüffeldieb zu tun, es verschlägt sie in die mediterrane Atmosphäre von Südfrankreich (erschienen am 13. September). Kein Zufall, „früher war ich öfter dort“, erzählt der Autor. Immer wieder baut er Begebenheiten aus seiner Kindheit in die Bücher ein. Mit den Herrenhäuser Gärten verbindet ihn übrigens eine romantische Erinnerung: „Da hat’s gefunkt!“, so Siegner lachend. Damals war er Zivildienstleistender und so richtig verknallt in eine Frau, die später die Mutter seines Sohnes wurde.