﻿Ein Requiem zum Eröffnungsspiel: Hannovers Kirchen setzen Zeichen zur WM in Katar

Ist WM-Gucken moralisch vertretbar? Hannovers Kirchen setzen angesichts der aufgeladenen Debatte um das Fußballspektakel in Katar klare Zeichen mit einem Requiem zur WM-Eröffnung und einem kulturellen Kontrastprogramm.

Kritische Worte zur WM: Matthias John von Amnesty International (von links), Ralph-Uwe Schaffert und Ralf Meister in der Marktkirche.

Hannover. Es ist die neue Gretchenfrage: Wie hält man's mit dem Fußballgucken? Welche Haltungen sind möglich zwischen wohlfeilem Moralisieren und schuldbewusstem Sportenthusiasmus? Landesbischof Ralf Meister hat dazu eine eigene Position gefunden: "Ich werde mir bei diesem Turnier wohl kein Spiel anschauen, es sei denn, die deutsche Mannschaft kommt ins Finale", sagt der bekennende Fußballfan. "Trotz tropischer Hitze ist diese WM kein Sommermärchen."

Mit einer Andacht in der Marktkirche, angesetzt bewusst zeitgleich zum Eröffnungsspiel, hat die evangelische Kirche am Totensonntag ein Zeichen gesetzt. Der Brahms-Chor intonierte ein getragenes Requiem von Maurice Duruflé. „Wir gedenken mit Musik und Fürbitte der Menschen, die aufgrund der Missachtung der Menschenrechte bei den Bauarbeiten in Katar ums Leben gekommen sind“, sagte Meister. „Ohne ein Gedenken an diese Opfer darf diese WM nicht beginnen.“

Klare Kritik an der Fifa

Mathias John von Amnesty International erinnerte in der Marktkirche daran, dass die miserable Lage von Arbeitsmigranten ebenso wie die Diskriminierung Homosexueller in Katar bereits bekannt gewesen seien, als die Fifa die WM 2010 in das Land vergab. „Es gibt immer noch Übergriffe, es gibt immer noch Tote auf den Baustellen“, monierte er und forderte ein Entschädigungsprogramm für Betroffene. „Die Debatte darf nicht enden mit dem Ende dieser WM.“

„Die Debatte darf nicht enden mit dem Ende dieser WM“: Matthias John von Amnesty International in der Marktkirche. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ralph-Uwe Schaffert, Präsident des Niedersächsischen Fußballverbandes, kritisierte Fifa-Chef Gianni Infantino in der Marktkirche deutlich, dieser hatte die WM vehement verteidigt. „Die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar ist ein Fehler gewesen“, betonte Schaffert, „wir können aber vielleicht aus diesem Fehler lernen.“

Schaffert erinnerte daran, dass 2010 auch die französische und deutsche Regierung Interesse daran gehabt hätten, die WM nach Katar zu vergeben. „Deutsche Firmen haben daran mehr als 50 Milliarden Euro verdient“, berichtete er. Er forderte, bei der Vergabe von Turnieren künftig auf, stärker auf die Menschenrechte zu achten. „Ich bin allerdings skeptisch, ob das gelingt“, sagt Schaffert. Er gehe davon aus, dass die nächste zu vergebende WM 2030 in China stattfinden wird.

Katholisches Kontrastprogramm

Die katholische Kirche geht in Hannover ebenfalls auf Distanz zur WM, ohne die Freuden des Fußballguckens moralisch zu verdammen: Gemeinsam mit der Per-Mertesacker-Stiftung und dem Fußballmuseum Springe hat sie unter dem Motto „Fußball Macht Gesellschaft“ ein Alternativprogramm zu den Fußballübertragungen auf die Beine gestellt.

„Ich werde mir bei diesem Turnier wohl kein Spiel anschauen, es sei denn, die deutsche Mannschaft kommt ins Finale“: Ralf Meister in der Marktkirche. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Wir wissen, dass Fußball für viele Menschen eine große Bedeutung hat“, sagt Thomas Harling, Kulturbeauftragter der Katholischen Kirche in der Region Hannover. Gleichzeitig habe der Fußball eine Verantwortung, der er sich nicht entziehen könne. Die Veranstaltungsreihe solle einen Blick darauf werfen, wie Fußball, Macht und Gesellschaft zusammenhängen.

Am 3. Dezember beispielsweise gibt es ein Tippkickturnier mit literarischen Einwürfen beim SG Bernwardswiese. Der frühere 96-Profi Carsten Linke und andere diskutieren am 8. Dezember im Vereinsheim von Eintracht Hannover (Hoppenstedtstraße 8) über die WM. Und am 15. Dezember ist der HAZ-„Platzwart“ um 19 Uhr im Forum St. Josef (Isernhagener Straße 64) zu Gast: Bruno Brauer und Uwe Janssen beziehen dann Stellung zur Wüsten-WM.

Ein besonderes Schmankerl steht am 17. Dezember in der Kirche St. Augustinus (Göttinger Chaussee 145) auf dem Programm: Unter dem Motto „Besser als Messi“ wird dort um 19 Uhr das DFB-Pokalfinale von 1992 zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach als Stummfilm gezeigt, live begleitet von Stephan Graf von Bothmer an der Orgel.

„Fußball ist unsere Leidenschaft“, sagt Dirk Schröder, der Vorsitzende des Fußballmuseums Springe. Doch gerade deshalb könne diese Weltmeisterschaft nicht unterstützt werden: „Klarer als jemals zuvor ist es bei dieser WM geworden, dass es der FIFA nur noch um Geld, Politik und Sichtbarkeit geht.“

Informationen und Tickets gibt es unter www.fussball-macht-gesellschaft.