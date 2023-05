﻿Kein Kita-Platz, kein Job: Wie die Betreuungskrise Mütter in Hannover ausbremst

Hannover. Personalnot und Betreuungsausfall in den Kitas bringt viele Familien in Dauerstress. Teils müssen Mütter ihre Arbeitszeit wieder reduzieren. Im schlimmsten Fall finden Frauen nach der Elternzeit keine Anstellung, weil die Betreuung ihrer Kinder nicht abgesichert ist.

Elke Heinrichs erlebt das beim Jobcenter Region Hannover aus der Nähe. Sie kümmert sich um Frauen, die zum ersten Mal oder nach der Familienphase erneut in den Arbeitsmarkt einsteigen. „Die Chancen dafür sind eigentlich gut, egal in welcher Branche und in welchem Alter, denn wir brauchen Fachkräfte“, betont Heinrichs.

Job hängt an Kinderbetreuung

Ein unzureichendes Angebot an Kinderbetreuung macht diese Chancen auf Ausbildung oder Arbeit allerdings schnell wieder zunichte. Die Randzeitenbetreuung fällt in vielen Kitas aktuell aus. Besonders groß sind die Probleme, wenn die Arbeitszeit der Eltern in Abend und Nacht reicht, sehr früh beginnt oder auch Wochenenden umfasst.

Wichtige Voraussetzung für die Berufstätigkeit von Eltern: Eine verlässliche Kinderbetreuung bei Tagesmüttern und -vätern oder in der Kita. © Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa

Eine Familie mit zwei Elternteilen oder einem guten Netzwerk kann das vielleicht organisieren, Großeltern oder enge Freunde kümmern sich um die Kinder. Heinrichs und ihre Kollegen haben in der Beratung aber auch Alleinerziehende mit mehreren Kindern oder relativ isoliert lebende Familien.

„Das bedeutet oft, dass eine Frau eine Stelle nicht antreten kann oder die Arbeit wieder abbricht“, berichtet Heinrichs, Jobcenter-Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Betroffene Branchen sind vor allem Gastronomie, Pflege und Einzelhandel.

Problem Randzeiten

Berlin bietet bereits 24-Stunden-Kitas für Eltern im Schichtdienst, auch in Essen und Dortmund gibt es Angebote. In Hannover haben einige Betriebskitas längere Öffnungszeiten für Mitarbeiterkinder, vor allem die Medizinische Hochschule. Außerdem hilft die städtische Notfallbetreuung Fluxx in dringenden Fällen.

Will mehr Kinderbetreuungsangebote in Randzeiten: Elke Heinrichs, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobcenter Region Hannover. © Quelle: Jobcenter

Nach Heinrichs Einschätzung reicht das nicht. „Für Abend- und Wochenenden fehlt eine flexible Kinderbetreuung.“ In Essen kommen Kinderbetreuer frühmorgens, abends und am Wochenende zu Familien nach Hause, damit Mütter eine Ausbildung zur Pflegefachkraft machen können. Solch eine ergänzende Kinderbetreuung schwebt Heinrichs auch für Hannover vor.

Zu Heinrichs Zielgruppen gehören Mütter mit kleinen Kindern, Alleinerziehende und auch Neueingewanderte. Rund 70 Prozent der Klientinnen und Klienten im Jobcenter haben noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Sprachkurse laufen deshalb oft mit Kinderbetreuung.

Hürden bei Kita-Anmeldung

Doch spätestens mit Start einer Ausbildung oder Umschulung brauchen die Kinder dringend einen Kita-Platz. Das Anmeldeprozedere ist für manche Mütter eine enorme Hürde, berichtet Heinrichs. Ein Großteil der Kitas hat sich inzwischen dem elektronischen Anmeldeportal der Stadt angeschlossen.

Damit das Kind einen Platz in der Kita bekommt, gibt es eine große Hürde: Die Anmeldung. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

„Viele Frauen, die wir beraten, haben keinen Computer zu Hause und scheitern an der Anmeldung per Handy“, sagt die Beauftragte für Chancengleichheit. Die Jobcenter-Mitarbeiter helfen dann. Mit der Anmeldung für die Kita ist es aber nicht getan.

Die Familien müssen Kontakt zur Kita halten, um ihr Interesse zu bekunden. Diese Hartnäckigkeit bringt keineswegs jede Frau auf, die gerade erst den Berufseinstieg sucht. „Wenn die Frauen hören, dass es in der Kita eine Warteliste gibt, lassen sie sich abschrecken.“

Deshalb fehlt manchmal noch der Kita-Platz, wenn ein Jobangebot kommt. In dringenden Fällen ruft Heinrichs dann Kita-Träger im betreffenden Stadtteil an. „Das gehört nicht zu meinen Aufgaben, ist aber wichtig.“ Auch deshalb, weil das Jobcenter Mütter in Qualifizierungen zur Kita-Fachkraft vermittelt. Und die werden ja dringend gesucht, damit Eltern arbeiten können.