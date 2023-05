﻿Konzerte und Küsse: So war es früher in der Rotation in Hannover

Hannover. Mehr als 1000 Gäste werden am Mittwoch, 17. Mai, auf dem Gelände des Madsack-Pressehauses in Kirchrode bei der Revial-Party für die frühere Kultdisco Rotation unter dem Titel „Rotation 2.0“ feiern. Für Musik sorgen dann die DJs Dirk Kahmann, Hansi Werner und Detlef Urbansky. Die Party ist im Vorverkauf ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restkarten an der Abendkasse. Beginn ist um 21 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sicher wird es ein nostalgischer Abend, an dem jede Menge Erinnerungen ausgetauscht werden – mal amüsant, mal wehmütig. Auch im Vorfeld schwelgen Leser und Leserinnen ebenso wie die Redaktionen von HAZ und NP schon einmal in der Vergangenheit eines legendären Veranstaltungsorts.

Bis heute ein Paar: Christoph und Renate Veltrup haben sich in der Rotation kennen- und lieben gelernt. © Quelle: Gloria Witte

Liebesgeschichte mit Happy End

Am Freitag, 3. Februar 1987, haben wir uns bei der „Fasching total“-Party kennengelernt. Meine Frau war als Inderin verkleidet und ich als Cowboy. Es war Liebe auf den ersten Blick. Schon nach fünf Monaten haben wir geheiratet und nun, 45 Jahre später, sind wir Großeltern von zwei Enkeln. Wir freuen uns, bei der kommenden Party viele alte Bekannte zu treffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christoph und Renate Veltrup

Hörte Kunze in der Rotation – und konnte es eigentlich nicht glauben: NP-Redakteur Christoph Dannowski. © Quelle: Christian Behrens

Ein unvergesslicher Abend mit Heinz Rudolf Kunze

Ich war Anfang 20 - und er passt eigentlich gar nicht dahin. Im November 1982 hatte ich Heinz Rudolf Kunze schon einmal mit meinem Deutschleistungskurs im Ballroom Blitz in Misburg gesehen, da spielte der Liedermacher dreieinhalb Stunden und ließ sich nicht mal von einem Hausmeister stoppen. Wir Ratsgymnasiasten rasteten aus. Aber der intellektuelle und feinsinnige Kunze in der Rotation? Das war mindestens genauso gut. Weil Kunze mit „Dein ist mein ganzes Herz“ gerade den größten Hit seiner Karriere veröffentlicht hatte. Wir tanzten und feierten, umarmten auch Rocker und Punks, und ich erinnere mich sogar an einen heimlichen Kuss hinter einem mächtigen Heizungsrohr. Meiner Schulflamme kam ich an diesem Abend ein ganzes Stück näher. HRK sei dank, ich habe die Rotation noch in bester Erinnerung.

Christoph Dannowski, NP-Redakteur

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Richtungsweisend: 1980 trat Ian Gillan in der Rotation auf. Ein Leser erklärte dem ehemaligen Deep-Purple-Sänger, wie er dorthin gelangt. © Quelle: Klaus Wagner

Wegweiser für Ian Gillan

Ian Gillan, der ehemalige Sänger von Deep Purple, war mit Band auf Solotour. Am 23. Februar 1980 trat er in der Rotation auf. Ich bin im Vorfeld am Aegi auf den Tourbus getroffen, der etwas orientierungslos unterwegs war. Man kam miteinander ins Gespräch. Ich lotste die Band zur Rotation. Als Dank dafür bekam ich die Einladung für den Backstagebereich und konnte das Konzert samt kostenlosem Catering erleben. Sensationell und unvergessen!

Klaus Wagner

Schmerzhaftes Erlebnis beim Tote-Hosen-Konzert: HAZ-Redakteurin Tatjana Riegler. © Quelle: Insa Catherine Hagemann

Narbenbildung mit den Toten Hosen

Rotation?! Kreisförmige Bewegung, klar, das Prinzip muss irgendwann in Physik drangewesen sein. Aber ein Klub diesen Namens? Der hatte sich bis Springe noch nicht herumgesprochen. Zumindest nicht unter uns 15-Jährigen. Und nun, am 4. Oktober 1986, sollte das Tote-Hosen-Konzert dort steigen - Motto „Damenwahl“. Verlegt vom Capitol, das wir Dorfkinder bestens kannten, in die Rotation. Die Akustik war so besonders wie das Publikum und der Boden: Wir standen auf einem riesigen Gehrost und konnten in den Keller hinunterschauen. Das erinnere ich vor allem deshalb so gut, weil sich später ein Punk – ja, damals waren die Hosen noch eine Punkband – beim Pogo-Tanzen mit seinem Fuß in meiner Jacke verfing und mich zu Boden riss. Die Folge: ein im Rastermuster blutender Ellenbogen. Seitdem tanzten wir nie wieder in der Rotation, für die wilden Disconächte waren wir dann doch zu jung. Aber die Narbe am Ellenbogen, die trage ich bis heute.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatjana Riegler, HAZ-Redakteurin

Besonderer Tanzstil: Christiane May-Matthies © Quelle: May-Matthies

Ausflippen auf Knien

So sah ich 1981 in der Rotation nach dem sogenannten Flippen aus. So nannten wir den besonderen Tanzstil. Dabei hockte man auf den Knien und warf den Kopf wild hin und her. Eine unvergessliche Zeit!

Christiane May-Matthies

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

War oft in der Rotation – und einmal besonders gern: HAZ-Redakteur Bernd Haase. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zeltinger im Zigarettennebel

Kommste mit in die Rota? Das war damals eigentlich nicht wirklich eine Frage, sondern eine Aufforderung. Die Antwort lautete in gefühlt 99 Prozent aller Fälle ohnehin ja. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich dort war, egal ob zur Disco oder zum Konzert. Ich weiß auch nicht mehr, welche Konzerte ich in der Rotation alle gesehen habe. In lebhafter Erinnerung geblieben ist mir eines von Jürgen Zeltinger und seiner Band. Er – und nicht etwa Wolfgang Niedecken – gilt vielen als Erfinder des Kölschrocks. Zeltinger hatte sich geoutet, was damals ungewöhnlich war. Es war ein schriller Auftritt in Hannover, wie üblich verbunden mit ordentlich Bier- und Zigarettenkonsum im Publikum. Beim Lied „Asi mit Niwoh“ (unter diesem Titel wurde Zeltingers Leben 2019 als Dokumentation verfilmt) haben wir alle versucht, mitzusingen. War in kölscher Mundart schwierig, aber egal. Wir fühlten uns angesprochen, die Stimmung war granatenmäßig. Ich habe danach nie wieder ein Zeltinger-Konzert gesehen - leider.

Bernd Haase, HAZ-Redakteur