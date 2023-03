﻿Hannovers Kultur-Bubble ist eröffnet: Städtoskoop am Puls der Stadt

Fünf Wochen lang wandert die große Kulturblase durch Hannovers Zentrum und die Stadtteile. Überall gibt es Mitmachprogramme. Und auch wenn der Auftakt auf der gesperrten Sophienstraße war: Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay sagte, es gehe nicht darum, Straßen zu schließen – sondern sie für andere Nutzungen zu öffnen.

Hannover. Zwei Tage lang bietet sie Programm im Kulturdreieck zwischen Schauspielhaus und Cityring, dann fünf Wochen lang in den Stadtteilen: Hannovers große Kunststoffblase Städtoskoop ist am Freitagabend an den Start gegangen. „Wir wollen mit dem Städtoskoop reinhören in den kulturellen Herzschlag, in den Puls der Stadt“, sagte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf zum Auftakt.