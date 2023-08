﻿Hilft KI bald bei Urteilsfindung? Hannovers Landgerichtspräsident plädiert für Anpassung der Juristenausbildung

Künstliche Intelligenz (KI) könnte bei wiederkehrenden Zivilklageformen bei der Urteilsfindung helfen. Das steht für Ralph Guise-Rübe, Präsident des Landgerichts Hannover, außer Frage. Er plädiert in seinem neuen Podcast „Recht in Ordnung“ dafür, die Juristenausbildung dem technologischen Fortschritt anzupassen.

Hannover. Hilft künstliche Intelligenz bald bei der Urteilsfindung in deutschen Gerichten? Geht es nach Ralph Guise-Rübe, Präsident des Landgerichts Hannover, ist das keine Frage mehr. In der ersten Folge seines Podcasts „Recht in Ordnung“ fordert er deshalb, die Juristenausbildung dem technologischen Fortschritt anzupassen. Um die Rolle des Menschen in der Rechtssprechung zu bewahren, sollte bereits im Studium eine Spezialisierung in einem der drei großen Rechtsgebiete Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht erfolgen.