﻿Lister Meile: Fußgängerzone wird verlängert – Kaufleute ärgern sich über Politik

Hannover. Der Fußgängerzonenbereich der Lister Meile wird in wenigen Tagen um 135 Meter nach Süden verlängert – aber bei vielen Geschäftsleuten im betroffenen Bereich kommt die Neuerung gar nicht gut an. „Das wurde alles nicht zu Ende durchdacht“, findet etwa Gabriele Weber, Filialleiterin im Öko-Modengeschäft „Maas“ am Weißekreuzplatz.

Geschäftsleute an der Lister Meile kritisieren Autofrei-Ausdehnung

Vielen Hannoveranern gilt die Lister Meile im autofreien Abschnitt zwischen Seumestraße und Lister Platz als einer der schönsten Einkaufsbereiche der Stadt. Bei einer stichprobenartigen Umfrage dieser Zeitung aber äußerten alle Geschäftsleute im künftig weitgehend autofreien Bereich südlich davon bis zum Weißekreuzplatz Kritik an dem Konzept.

Der Plan der Stadt ist, dass Anliegerinnen und Anlieger den Abschnitt zwar weiterhin befahren dürfen – aber nur in Schritttempo und zum Erreichen der Grundstücke und etwaiger Parkplätze auf Hinterhöfen. Im Straßenbereich selbst hingegen fallen 53 Parkplätze weg. Auch das stößt auf Kritik.

Leiden die Älteren?

Die Sorge von Öko-Modenhändlerin Weber zum Beispiel gilt vor allem den Patientinnen und Patienten des Rheumazentrums und Pflegeheims in dem Abschnitt der Lister Meile. Diese seien häufig alters- und krankheitsbedingt nur schlecht zu Fuß unterwegs und auf Automobilität angewiesen, sagt Weber. Obwohl sie „der umweltfreundlichen Idee an sich nicht abgeneigt“ gegenüberstehe, findet die Geschäftsfrau doch, dass sich die autofreie Zone besser in Bereichen anböte, in denen mehr Gastronomie betrieben wird.

"Alles nicht zu Ende durchdacht“: Gabriele Weber, Filialleiterin im Öko-Modengeschäft „Maas“ am Weißekreuzplatz in Hannover, zur geplanten autofrei-Umwandlung weiterer Teile der Lister Meile. © Quelle: Nele Cumart

Auch Uli Kerkloh, Inhaber von MR Herrenmode, kritisiert, dass „nur in eine Richtung gedacht“ worden sei. Das Ziel des Projekts sei offenbar, Autofahren zu verbieten, ohne Alternativen zu schaffen. Das werde der Lister Meile nicht viel helfen. Seine Idee: Bei der aktuellen Umgestaltung des Weißekreuzplatzes hätte die Stadt dort vermehrt Parkflächen für Autos einrichten sollen. Trotz der Kritik versucht sich Kerkloh in Optimismus: „Die Kröte muss geschluckt werden. Ich denke, dass die Kundschaft ihren Weg weiterhin zu uns finden wird.“

Fahrschulinhaber: „Boden unter den Füßen weggezogen“

Unternehmer Amet Eninovic hingegen hat nach eigenen Angaben das Gefühl, dass im gerade ökonomisch „der Boden unter den Füßen weggezogen“ werde. Kein Wunder: Er ist Inhaber der Fahrschule Interdrive, die im fraglichen Abschnitt der Lister Meile ansässig ist. Er sagt, dass die Information über die geplante Verlängerung der Fußgängerzone für ihn „sehr überraschend“ gekommen sei.

„„Die Kröte muss geschluckt werden": Uli Kerkloh, Inhaber von MR Herrenmode in Hannover, zur geplanten autofrei-Umwandlung weiterer Teile der Lister Meile. © Quelle: Nele Cumart

„Hätte man uns ein halbes Jahr vorher Bescheid gesagt, dann hätten wir uns auf die Situation vorbereiten können und nach einem neuen Standort gesucht“, sagt Eninovic. Ohne die Möglichkeit die Ausbildungsfahrzeuge nahe an seinem Fahrschulstandort zu parken und die Straße zu durchfahren, sieht er keine Zukunft für den Standort.

„Das ist eine Katastrophe“

Auch Hut-Ruhe-Inhaber Horst Michael Ruhe hält nichts von der Idee. „Uns hat ja niemand gefragt – keiner hier will das“, beschwert er sich. Das Wohngebiet werde mithilfe der autofreien Zone „einfach dichtgemacht“. Seine Kundschaft reise teils aus ganz Norddeutschland mit dem Auto an. „Das ist eine Katastrophe, auch für die Anwohner in der Straße“, ärgert sich Ruhe.

„Uns hat ja niemand gefragt": Horst Michael Ruhe, Inhaber von Hut Ruhe in Hannover, zur geplanten autofrei-Umwandlung weiterer Teile der Lister Meile. © Quelle: Nele Cumart

Bezirksbürgermeister Jannik Schnare (Grüne) weist die Kritikman mangelnder Kommuniukaton zurück. Mindestens seit Beginn des Jahres sei mehrfach über das Projekt berichtet worden. Auch Gespräche zwischen Kommunalpolitik und Ladenbesitzern hätten stattgefunden. Schnare erhofft sich von der Verbannung der Autos mehr Platz für Wochen- und Weihnachtsmärkte, Straßenfeste und unbeschwertes Bummeln ohne motorisierten Karftverkehr – was wiederum einen positiven Effekt auf die ansässigen Läden haben werde.

Politik will Lösungen finden

Schnare sagt, dass er einen „lösungsorientierten Austausch zwischen besorgten Geschäftsinhabern und der Politik“ ermöglichen wolle. „Ich bin mir sicher, dass sich Lösungen finden lassen, sodass niemand – auch keine Fahrschule – durch die Umstellung schließen muss“, sagt der 2021 gewählte Bezirksbürgermeister.

Viel Zeit bleibt allerdings nicht. Die Neuregelung soll bereits zum 1. August greifen.

