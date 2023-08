﻿Drei Jahre nach Schicksalsschlag: Sebastian Maria Otto zeigt Wunderwesen im „Kunstladen“

Hannover. Diese Ausstellung zu planen, bereitete selbst dem Künstler die ein oder andere Überraschung. Denn einige der Bilder, die gezeigt werden, dürfte er lange nicht gesehen haben – aus Platzgründen. „Viele stehen seit Jahren eingerollt in meinem Atelier“, erzählt Sebastian Maria Otto (48). In den Räumen am Volgersweg in der Oststadt sind nicht nur viele seiner Bilder entstanden, dort hat er auch viele seiner Schätzchen. Für die Schau im „Kunstladen“ holt er sie nun aus dem Dornröschenschlaf. Die Vernissage steigt am 4. August um 18 Uhr in der Galerie an der Lister Straße.

Alles in allem eine große Sache. Nicht nur, weil Otto vorrangig großformatige Bilder zeigt, die Rede ist von Maßen um die 1,50 mal zwei Meter, teilweise sogar bis drei Meter. Die Präsentation seiner Kunst ist auch ein Einblick in sein künstlerisches Wirken der vergangenen Jahrzehnte. „Es wird eine Reise, auf der gut zu erkennen sein wird, mit welchen Farben, welchen Figuren und welchen Techniken ich angefangen habe“, erläutert der Hannoveraner. Die Zeit, sein Atelier nach geeigneten Stücken zu durchforsten und zu selektieren, sei intensiv gewesen, sagt er.

Rollt seine Kunst aus: Sebastian Maria Otto bereitet seine erste Ausstellung seit Langem vor. © Quelle: privat

Seine zarten und so zerbrechlich anmutenden Wunderwesen mögen sich beim ersten Hinsehen vielleicht ähneln, der zweite Blick offenbart aber die Entwicklung über die Jahre. Die Figuren auf Leinwand tragen Namen wie Linda, Natsu, Selaine – Otto malt aber auch auf Papier, Pappe, Holz. Während sie wie aus einer anderen Welt verwunschen dreinblicken, offenbart der Künstler, „dass es zu jedem Bild eine Geschichte mit einer echten Person aus meinem Umfeld gibt“. An dieser Stelle mag der 48-Jährige das nicht weiter enthüllen, verspricht aber: „In der Galerie erzähle ich gerne mehr.“

Kurz nach der Geburt seines dritten Kindes: Sebastian Maria Otto und die Mama von Baby Minou, Lilly Helja Jonasson, kuscheln mit ihrem Kind. © Quelle: Nancy Heusel

Ziemlich sicher dürften seine drei Kinder eine Rolle spielen. Er hat zwei Jungs, Noel (20) und Dion (25), außerdem die einjährige Tochter Minou. Der Künstler liebt es, mit dem Nesthäkchen intensive Momente zu erleben, etwa die ersten Schritte im Leben des kleinen Mädchens. Was als selbstverständlich erscheinen mag, hat in Ottos Leben noch eine ganz andere Bewandtnis. Der Mann nennt den Einschnitt in seinem Leben meist nur „das Ereignis“. Passiert ist es am 17. September 2020. Wie aus einem Hinterhalt attackiert, erlitt er aufgrund eines Aneurysmas (eine Ausbuchtung in einer Arterie) eine schwere Hirnblutung, Spezialisten kämpften in der MHH in einer siebenstündigen Operation um sein Leben.

In der Folge überstand sein Körper einen Schlaganfall, nach wie vor kämpft Otto mit diversen Einschränkungen seiner linken Körperhälfte. Es folgten lange, quälende Rehamaßnahmen. Noch heute absolviert der Künstler diverse Therapien. „Ich fühle mich gut“, sagt er fast drei Jahre nach dem „Ereignis“. „Und ich mache jeden Tag viel, damit es besser wird.“ Dass es kein Zurück ins alte Leben gibt, weiß er. „Aber ich versuche, mit meinem Körper und mit meinem Geist Freundschaft zu schließen. So gut es eben geht.“ Grundsätzlich hat er ein Ziel vor Augen – „mich wieder in die Gesellschaft zu integrieren“. Die Ausstellung im „Kunstladen“ dürfte ein Schritt sein, der dazu beiträgt.

Neben seinen Kindern („Ich weiß es sehr viel mehr als früher zu schätzen, Zeit mit ihnen zu verbringen“) gibt ihm seine geliebte Kunst Halt: „Meine Bilder haben mir schon immer viel bedeutet.“ Auf die jüngeren Anfertigungen hat der 48-Jährige einen ganz anderen Blick als einst, auch in dieser Hinsicht zieht er das persönliche Gespräch mit interessierten Menschen vor, etwa bei der Vernissage.

Freut sich auf einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: Sebastian Maria Otto beklebt die Tür des „Kunstladens“ in der List mit einem Plakat zu seiner Ausstellung. © Quelle: Kunstladen

Klaus Ritgen (68) vom „Kunstladen“ ist jedenfalls froh, mit Otto in die zweite Hälfte des Sommers zu starten, die Ausstellung läuft bis zum 22. September. „Ich kannte einige wenige Bilder von ihm, unter anderem das große Wandbild an der Häuserfassade an der Berliner Allee“, erläutert der Mann aus dem Team der Ausstellungsmacher. Ritgen hat sich in den vergangenen Wochen intensiv mit Ottos Kunst beschäftigt, ist in die Werke regelrecht „eingetaucht und mittlerweile bin ich ein Fan“. Dem Kunstvermittler gefällt die Ausstrahlung der Bilder, die zwischen Naivität und Intensität pendelt, außerdem der wiedererkennbare Stil.

Vor dem „Ereignis“: Sebastian Maria Otto hat einige seiner Bilder in New York gemalt. © Quelle: Sebastian Maria Otto

Bei uns in der Stadt stößt man seit Langem immer wieder auf Ottos Werke, etwa als Wandgemälde in den Filialen der Pizzamanufaktur „Francesca & Fratelli“. Neben den großen Kreationen werden in der Ausstellung auch welche in mittelgroßer und kleinerer Ausfertigung zu sehen sein, verrät der Künstler. Der Preis für die Arbeiten bewegt sich zwischen 400 und 1500 Euro.

Unbezahlbar dürfte aber die Zeit des Miteinanderseins sein, findet nicht nur der Künstler. Vielleicht institutionalisiert der „Kunstladen“ in Zukunft auch Finissagen – so wie zuletzt bei der Ausstellung mit Werken von Jacques Gassmann (60). „Die Kombination mit einem Talk bescherte uns eine ausverkaufte Galerie“, freute sich Ritgen. Zu erzählen hätte Sebastian Maria Otto jedenfalls eine Menge:

