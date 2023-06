Kostenfrei bis 18:30 Uhr lesen

So politisch ist der junge Tanz

Spannender junger Tanz: Das Teilnehmerfeld für den Wettbewerb „Choreography 37“ steht – 20 Choreografen aus 17 Ländern sind am Start. In diesem Jahr wird es besonders politisch. Der Contest steigt am 16. und 17. Juni im Theater am Aegi.